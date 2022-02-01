futebol

Chile vence Bolívia e segue vivo na disputa pela vaga na Copa do Mundo

Partida teve atraso por conta das fortes chuvas em La Paz; Seleção chilena venceu e segue com chances de classificação
Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 19:43

O Chile bateu a Bolívia por 3 a 2 no Estádio Hernando Siles pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com a vitória, a seleção chilena avançou para a 5ª colocação e segue vivo na disputa por uma vaga na Copa de 2022. ATRASO!A 16ª rodada de Bolívia e Chile começou com atraso. Por conta das fortes chuvas em La Paz, capital da Bolívia, a partida teve 30 minutos de atraso devido às condições do gramado.
CHILE NA FRENTE!A seleção chilena teve mais domínio na primeira etapa e abriu o placar. Aos 14 minutos da primeira etapa, Alexis Sánchez acertou um belo chute de falta na entrada da área e marcou o primeiro da partida.
BOLÍVIA IGUALOU!A seleção boliviana não se encontrou em campo na primeira etapa, mas aproveitou a desorganização da defesa do Chile para empatar o jogo. Aos 36 minutos, Enoumba subiu no alto em cobrança de escanteio, marcou de cabeça e deixou tudo igual no placar.
CHILE AMPLIA!Na segunda etapa, a seleção boliviana se empenhou, foi atrás do gol de virada mas não conseguiu passar a frente do placar. Quem conseguiu achar o gol foi o Chile. Aos 22 minutos, Alexis Sánchez cruzou para Isla pela direita, que rolou na entrada da área para Núñez bater de primeira e ficar a frente do placar de novo. Depois, aos 40, Sánchez carregou a bola dentro da área, bateu para o gol, a bola desviou no adversário, enganou o goleiro e o Chile ampliou a vantagem.
BOLÍVIA NÃO DESISTE!Apesar da desvantagem de dois gols no placar e o curto tempo, a Bolívia não desistiu do jogo e foi em busca da virada. Aos 43 minutos, Henry Vaca fez jogada pela direita e cruzou na medida para Marcelo Moreno marcar de cabeça.
SEQUÊNCIAAs equipes têm duas rodadas pela frente para buscar a vaga na Copa do Mundo. Com chances mínimas de classificação, a Bolívia enfrenta a Colômbia e o Brasil, enquanto o Chile enfrenta o Brasil e o Uruguai nas partidas finais das Eliminatórias, que acontecem no final de março.
