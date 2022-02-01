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Com Covid-19, Piquerez e Gabriel Veron não viajam com elenco do Palmeiras para Mundial

Jogadores, essenciais no esquema de Abel Ferreira, ficam em São Paulo em monitoramento...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 18:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 18:36
O Palmeiras ganhou um problema inesperado para a disputa do Mundial de Clubes. Às vésperas do embarque para os Emirados Árabes Unidos, o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e o atacante Gabriel Veron foram diagnosticados com Covid-19 e não viajam com o restante do elenco nesta quarta-feira (2).A informação foi revelada na noite desta terça-feira (1), antes do duelo do Verdão com o Água Santa, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.
Segundo a assessoria do clube, os dois atletas ficarão em isolamento em São Paulo (SP) e serão monitorados diariamente. Ambos estão assintomáticos. O Verdão viaja nesta quarta-feira (2), às 13h (de Brasília).
O Alviverde não descarta a participação da dupla no Mundial de Clubes por conta da mudança de regulamento da Fifa, que adiou a entrega da lista dos 23 atletas a serem inscritos na competição intercontinental para até 48 horas antes da estreia, que acontece na próxima terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), contra o vencedor do duelo entre Al-Ahly, do Egito, e Monterrey, do México.
Tão logo eles testem negativo para a doença, viajam para Abu Dhabi.
No duelo desta noite, Jorge foi escalado pelo Abel no time titular do Verdão, que atua com Marcelo Lomba; Luan, Gustavo Gómez e Jorge; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony e Dudu.
Piquerez e Veron são peças fundamentais do técnico Abel Ferreira no esquema do Verdão. O primeiro é titular absoluto, seja como lateral ou formando a linha de três zagueiros pela esquerda. Já a cria da base entra constantemente no decorrer das partidas para dar velocidade pelas pontas.
>Confira tudo o que rola no último jogo do Verdão antes do embarque para o Mundial
Crédito: PiquerezdurantetreinodoPalmeirasnaAcademiadeFutebol(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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