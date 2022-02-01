Com Covid-19, Piquerez e Gabriel Veron não viajam com elenco do Palmeiras para Mundial

O Palmeiras ganhou um problema inesperado para a disputa do Mundial de Clubes. Às vésperas do embarque para os Emirados Árabes Unidos, o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e o atacante Gabriel Veron foram diagnosticados com Covid-19 e não viajam com o restante do elenco nesta quarta-feira (2).A informação foi revelada na noite desta terça-feira (1), antes do duelo do Verdão com o Água Santa, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

Segundo a assessoria do clube, os dois atletas ficarão em isolamento em São Paulo (SP) e serão monitorados diariamente. Ambos estão assintomáticos. O Verdão viaja nesta quarta-feira (2), às 13h (de Brasília).

O Alviverde não descarta a participação da dupla no Mundial de Clubes por conta da mudança de regulamento da Fifa, que adiou a entrega da lista dos 23 atletas a serem inscritos na competição intercontinental para até 48 horas antes da estreia, que acontece na próxima terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), contra o vencedor do duelo entre Al-Ahly, do Egito, e Monterrey, do México.

Tão logo eles testem negativo para a doença, viajam para Abu Dhabi.

No duelo desta noite, Jorge foi escalado pelo Abel no time titular do Verdão, que atua com Marcelo Lomba; Luan, Gustavo Gómez e Jorge; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony e Dudu.

Piquerez e Veron são peças fundamentais do técnico Abel Ferreira no esquema do Verdão. O primeiro é titular absoluto, seja como lateral ou formando a linha de três zagueiros pela esquerda. Já a cria da base entra constantemente no decorrer das partidas para dar velocidade pelas pontas.

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