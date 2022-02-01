Com gol no fim, Lyon bate Olympique de Marselha de virada no Francês

Depois de um péssimo início de Campeonato Francês, o Lyon começa a se recuperar no torneio. Nesta terça-feira, a equipe encarou o Olympique de Marselha e venceu de virada por 2 a 1, com gols de Dembélé e Shaqiri. Com o resultado em casa, a equipe chegou à 7ª posição com 34 pontos, enquanto os visitantes estacionaram no 3º lugar, com 40.+ Com a camisa 10 do PSG, Messi é criticado pela imprensa após jogo apagado na Copa da França

Fora de casa, o Olympique de Marselha abriu o placar aos 10 minutos, com Guendouzi. Após escanteio de Payet, o volante apareceu na primeira trave para desviar de cabeça e marcar o primeiro gol do jogo. O time da casa não conseguia reagir e quase levou o segundo gol, mas Lukeba cortou e evitou o pior na etapa inicial.

+ Duelo entre PSG e Real Madrid pela Champions atrapalha chegada de Zidane na equipe de Messi e Neymar

Na etapa final, o Lyon melhorou em campo e passou a pressionar mais pelo empate. Aos 32', Gusto cruzou uma bola na cabeça do baixinho Shaqiri, que tocou para o fundo do gol para deixar tudo igual. Já os 45, os anfitriões chegaram ao segundo gol. Moussa Dembélé recebeu na frente e encobriu o goleiro para dar a vitória ao Lyon.