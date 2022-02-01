Gabigol, do Flamengo, pede justiça pelo assassinato de Moïse Mugenyi

Moïse Kabamgabe foi brutalmente espancado e morto no Rio de Janeiro por seguranças de um quiosque Crédito: Arquivo pessoal

Nesta terça-feira, Gabigol, um dos ídolos mais recentes da história do Flamengo, pediu justiça pelo assassinato de Moise Mugenyi. O congolês, que tinha apenas 24 anos, foi espancado com pedaços de madeira e um taco de beisebol até ser morto, segundo relato da família. Pelas redes sociais, o atacante ressaltou a necessidade de que crimes como esse não podem ser normalizados.

"Esse não é o Rio que aprendi a amar e que me recebeu de braços abertos!!! Queremos justiça, não podemos normalizar crimes como esse!! Que seja feita justiça a Moïse Mugenyi e toda sua família!! Estamos juntos de vocês!!!", postou o atacante.

Esse não é o Rio que aprendi a amar e que me recebeu de braços abertos!!! Queremos justiça, não podemos normalizar crimes como esse!! Que seja feita justiça a Moïse Mugenyi e toda sua família!! Estamos juntos de vocês!!! ✊?✊? #JusticaPorMoiseMugenyi pic.twitter.com/nAiVTwepaE — Gabi (@gabigol) February 1, 2022

ENTENDA O CASO

Mugenyi trabalhava no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na segunda-feira passada, 24, conforme relataram testemunhas, ele foi até o local para cobrar o pagamento por três dias de serviço - ele, vale destacar, trabalhava por diária. Em matéria publicada pelo UOL, o valor era de R$ 200.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta imensamente a morte de Moïse Kabagambe e presta sua solidariedade à família do jovem congolês neste momento de total consternação. #CRF

???✊? — Flamengo (@Flamengo) February 1, 2022

De acordo com os relatos da família, o responsável pela barraca se negou a pagar, e uma discussão foi iniciada. Na sequência, o responsável pela barraca chamou um grupo de quatro pessoas, que, durante 15 minutos, espancaram o congolês. Mugenyi ainda teve as mãos e os pés amarrados - o Corpo de Bombeiros encontrou assim seu corpo.

Moïse Kabamgabe escolheu o Flamengo para torcer ao chegar no Brasil Crédito: Arquivo pessoal