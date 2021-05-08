PSG anuncia renovação de contrato de Neymar até 2025

O brasileiro Neymar renovou com o PSG Crédito: Divulgação | PSG

Chegou ao fim neste sábado pela manhã as especulações que Neymar deixaria o Paris Saint-Germain ao final da temporada. Em paz, clube e jogador prorrogaram o contrato até 2025 e aposta é que o brasileiro vai conseguir fazer o time conquistar a tão sonhada Liga dos Campeões após ficar no 'quase' nas duas últimas edições.

"Neymar 2025" foi o post do PSG anunciando um final feliz nas negociações pela renovação de contrato. Após o vice na Liga dos Campeões passada e a eliminação na semifinal há três dias, o clube tratou de mostrar que a culpa não foi do astro brasileiro, bastante criticado pela imprensa francesa, e negociou para evitar assédio dos gigantes da Europa no jogador.

O clube usou um vídeo com imagens de Neymar vibrando com a camisa do PSG e ainda o mostrou com uma camisa com o número 2025 às costas. Na França desde 2017, o brasileiro tinha vínculo até junho de 2022.

Aos 29 anos, Neymar terá mais três oportunidades para tentar fazer o sonho do PSG de conquistar a Europa se concretizar. A promessa do clube é de trazer reforços de peso para ajudá-lo nessa missão.

Com a assinatura da extensão do contrato, Neymar vai ganhar em torno de € 30 milhões (aproximadamente R$ 19 milhões) por temporada. Cada minuto de trabalho do brasileiro custará quase R$ 395,00.