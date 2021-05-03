Renan Dal Zotto tem melhora clínica, mas segue intubado com Covid-19

O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto Crédito: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto apresentou "melhora clínica evolutiva", de acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira. Contaminado pela C ovid-19 , o treinador permanece intubado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro e seu quadro de saúde é estável.

"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o Sr. Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina de vôlei, segue internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da instituição. O paciente encontra-se sedado, em ventilação mecânica e seu estado de saúde permanece estável com melhora clínica evolutiva", informou o último boletim médico divulgado nesta tarde.

O técnico chegou a ser extubado no dia 24 de abril, mas voltou a apresentar complicações respiratórias em razão da covid-19 e precisou ser intubado novamente no dia seguinte. Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), houve troca de medicações e o treinador reagiu bem, com uma melhora leve do quadro respiratório, mantendo o quadro estável.

Diagnosticado com coronavírus, Renan foi internado em 16 de abril. Três dias depois, a CBV informou que o treinador havia sido intubado para manter o nível da saturação de oxigênio mais alto. O treinador passou por uma cirurgia vascular nesse mesmo dia por conta de uma trombose arterial aguda.