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Técnico de vôlei

Renan Dal Zotto tem melhora clínica, mas segue intubado com Covid-19

O treinador permanece intubado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro e seu quadro de saúde é estável

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 18:51

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 mai 2021 às 18:51
O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto
O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto Crédito: Wander Roberto/Inovafoto/CBV
Técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto apresentou "melhora clínica evolutiva", de acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira. Contaminado pela Covid-19, o treinador permanece intubado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro e seu quadro de saúde é estável.
"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o Sr. Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina de vôlei, segue internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da instituição. O paciente encontra-se sedado, em ventilação mecânica e seu estado de saúde permanece estável com melhora clínica evolutiva", informou o último boletim médico divulgado nesta tarde.
O técnico chegou a ser extubado no dia 24 de abril, mas voltou a apresentar complicações respiratórias em razão da covid-19 e precisou ser intubado novamente no dia seguinte. Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), houve troca de medicações e o treinador reagiu bem, com uma melhora leve do quadro respiratório, mantendo o quadro estável.
Diagnosticado com coronavírus, Renan foi internado em 16 de abril. Três dias depois, a CBV informou que o treinador havia sido intubado para manter o nível da saturação de oxigênio mais alto. O treinador passou por uma cirurgia vascular nesse mesmo dia por conta de uma trombose arterial aguda.
O técnico já tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, em Santa Catarina, mas ainda aguarda o calendário para tomar a segunda. Com 60 anos, ele se enquadra no grupo prioritário da saúde por ser profissional de Educação Física.

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