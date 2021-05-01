Relatório indica que Maradona morreu "abandonado à própria sorte"

Maradona vibra gol com camisa da seleção argentina Crédito: Arquivo A Gazeta

O lendário craque argentino Diego Armando Maradona foi "abandonado à própria sorte" pela equipe de saúde que o atendeu nos dias anteriores à sua morte, em 25 de novembro de 2020, com um "tratamento inadequado, deficiente e imprudente", segundo um relatório. A junta médica que investiga a pedido da justiça as causas da morte determinou em um documento de 70 páginas que Maradona "começou a morrer pelo menos 12 horas antes" do momento em que foi encontrado sem vida em seu leito e sofreu um "prolongado período de agonia".

O relatório foi elaborado por uma comissão interdisciplinar de 20 peritos convocada pela Procuradoria-Geral de San Isidro, na periferia de Buenos Aires, que busca determinar se a morte de Maradona pode ter ocorrido por abandono de pessoa ou homicídio culposo (involuntário). O ídolo argentino morreu no dia 25 de novembro, aos 60 anos, sozinho em uma casa alugada em um bairro privado ao norte de Buenos Aires, onde se recuperava após uma operação de um hematoma na cabeça, e onde ele supostamente estava com internação domiciliar.

O relatório da junta médica conclui que o capitão da seleção argentina campeã do mundo no México em 1986 "teria mais chance de sobreviver" se tivesse tido uma internação adequada e em um centro de saúde polivalente. "Levando em conta o quadro clínico, clínico-psiquiátrico e o mal estado geral, deveria ter continuado a sua reabilitação e tratamento interdisciplinar em uma instituição adequada", insistiu a junta.

Os especialistas indicaram que Maradona "não estava em pleno uso de suas faculdades mentais, nem em condições de tomar decisões sobre sua saúde" no momento em que deixou a clínica de Olivos, onde havia sido submetido a uma cirurgia na cabeça.

Nos dias anteriores, o ex-astro do Napoli e do Barcelona havia insistido em deixar a clínica e se recusado a ser encaminhado para outro centro de saúde, segundo o seu médico pessoal, Leopoldo Luque, um dos investigados.

Entre as conclusões, a banca sustenta que "foram ignorados os sinais de risco de vida que apresentava" e os cuidados de enfermagem nestas últimas semanas "estão repletos de deficiências e irregularidades" e com falta de exames.