Botafogo precisa de R$ 600 mil para adquirir Kayque e Paulo Victor, dupla do Nova Iguaçu, em defintivo

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo mantém olho aberto nos jogadores que surgem nas categorias de base do Nova Iguaçu. No atual elenco, existem dois casos de jogadores que estão emprestados pela equipe da Baixada: o volante Kayque e o lateral-esquerdo Paulo Victor. Neste domingo, as duas equipes medem forças pelo primeiro jogo da semifinal da Taça Rio.

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Por ser um clube de menor aporte financeiro, o Nova Iguaçu encara como positiva a possibilidade de ter um de seus jogadores em um clube do alto escalão do cenário nacional, como são os casos de Kayque e PV. O Botafogo, é claro, tem direito de compra: de acordo com a apuração do LANCE!, R$ 600 mil - R$ 300 mil para cada - para adquirir 50% dos direitos econômicos dos dois.

Kayque está emprestado até o fim do Campeonato Carioca, no fim de maio. O volante foi titular na reta do último Brasileirão e, quando estava com condições físicas de jogo, variava entre a titularidade e o banco de reservas da equipe de Marcelo Chamusca.Paulo Victor apareceu como uma "salvação" para a lateral-esquerda. Diante de um cenário com três jogadores da posição lesionados, o jogador do então time sub-20 recebeu uma chance e, desde então, não deixou mais a categoria profissional. Diferentemente de Kayque, o defensor está emprestado até o fim do ano.

O nome "mais famoso" que surgiu entre Botafogo e Nova Iguaçu envolvendo garotos que vieram para os times de base foi o também lateral-esquerdo Jonathan, atualmente no Las Palmas-ESP. Em 2019, ele foi negociado junto ao Almería-ESP por R$ 4,5 milhões.

Vale ressaltar que não existe uma parceria formal entre as equipes. O Nova Iguaçu possui jogadores emprestados nas bases dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro.