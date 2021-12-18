Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sacramentado

Por R$ 400 milhões, Ronaldo Fenômeno compra o Cruzeiro

Revelado pelo clube mineiro, o ex-jogador e empresário confirmou a aquisição de 90% das ações da SAF cruzeirense
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 dez 2021 às 15:36

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 15:36

Cruzeiro
Ronaldo será acionista e dono de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, clube que o rveelou Crédito: @sergio.santosrodrigues/Instagram
O Cruzeiro será comprado por Ronaldo Nazário. O negócio, no valor de R$ 400 milhões, foi anunciado na tarde deste sábado (18) pelo ex-jogador durante uma transmissão online em uma rede social. O ex-atleta estava junto do presidente do time mineiro, Sérgio Santos Rodrigues, que confirmou a negociação.
"Quero dizer que tenho muito a retribuir", afirmou Ronaldo. Bem antes de virar o Fenômeno, ele iniciou a carreira como jogador na equipe de Minas Gerais, pela qual como profissional de 1993 a 1994, antes de se transferir para o PSV, da Holanda —foram 58 jogos e 56 gols pelo clube mineiro.

Veja Também

Mais um reforço na Colina: Vasco acerta a contratação do lateral Edimar para a próxima temporada

Abel Braga comenta interesse por reforços e projeta Fluminense de 2022: 'Vamos ser um time de ataque'

Rafael Navarro tem data para viajar a São Paulo para exames médicos no Palmeiras

"O clube revelou o Ronaldo para o mundo, agora o Ronaldo está abrindo as portas do mundo para esse clube de novo", disse Sérgio Rodrigues. Atualmente, o ex-atacante também é dono de um clube na Espanha, o Valladolid, da Segunda Divisão. Em 2018, o brasileiro comprou 51% das ações do time.
Por meio da empresa Tara Sports, Ronaldo será o acionista majoritário, com 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), modelo de clube-empresa criado a partir de um projeto de lei de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em agosto.

MODELO DE NEGÓCIO

Esse é o primeiro grande negócio fechado nesse novo modelo, que incentiva a adoção do formato empresarial pelos clubes brasileiros. Os detalhes do negócio, bem como o papel que será exercido por Ronaldo no dia a dia, ainda não estão claros.
"A transação vislumbra o reequilíbrio financeiro e operacional do departamento de futebol do clube, com um plano de crescimento sustentável de médio e longo prazo. A conclusão da transação está sujeita à finalização de uma série de condições precedentes", declarou o Cruzeiro em nota.
Cruzeiro é derrotado pelo Remo em casa e encerra de vez as chances de acesso para a elite em 2022
O Cruzeiro jogará a segunda divisão em 2022 pelo terceiro ano consecutivo Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
A SAF cruzeirense foi constituída pelo clube há duas semanas. Na sexta-feira (17), durante uma assembleia, foi aprovado uma mudança no estatuto da agremiação para permitir que até 90% das ações da SAF possam ficar nas mãos de investidores. Antes, até 49% poderiam ser vendidas.
Ao todo, 564 pessoas estiverem presentes na votação, entre conselheiro e associados, dentre cerca de 3.000 aptos a votar. Foram 544 votos a favor da mudança, 18 contra, um branco e um nulo. "Ontem, a gente precisava de uma aprovação para que isso acontecesse, e hoje estamos aqui assinando a nossa intenção de o Ronaldo ser agora o nosso acionista, já conhecido como 'presidente', agora como nosso acionista majoritário da Cruzeiro SAF.
Obrigado, Ronaldo, bem-vindo de volta", disse Rodrigues. O negócio começou a ser costurado em meados de janeiro, quando o dirigente esteve em São Paulo para uma reunião com o ex-atleta. Na ocasião, ele afirmou que "coisas boas virão por aí".
Pedro Mesquita, head da XP Investimentos, que participou da operação, disse que o negócio foi formatado nos últimos meses. "É uma negociação que não começou agora. Estamos conversando há bastante tempo. Como todo negócio bom, a gente manteve isso a sete chaves."
De acordo com Mesquita, ainda há uma série de trâmites até o acerto ser concretizado. "Tem uma dívida grande no Cruzeiro, tem toda a tramitação, renegociação para fazer, mas é o início dessa nova trajetória."

DÍVIDA

O modelo de clube-empresa é visto pela diretoria como uma forma de recuperar o time, que vive uma das maiores crises de sua história. Com uma dívida de cerca de R$ 660 milhões, vai disputar em 2022 a Série B do Campeonato Brasileiro pelo terceiro ano consecutivo, o que impacta nas arrecadações. O clube não divulgou nenhum relatório ou extrato de suas finanças em 2021.
O documento mais recente é de 2020 e mostra o quanto a receita caiu por disputar a Série B. Em 2019, foram gerados R$ 303 milhões. No primeiro ano após a queda, o valor foi de R$ 120 milhões, segundo estudo do Itaú BBA.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados