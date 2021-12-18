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futebol

Rafael Navarro tem data para viajar a São Paulo para exames médicos no Palmeiras

Atacante deve chegar sem custos ao Maior Campeão Nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 dez 2021 às 12:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 12:00

O atacante Rafael Navarro deve ser confirmado como reforço do Palmeiras na próxima semana. O jogador, que se destacou na campanha campeã do Botafogo na Série B, deveria chegar a São Paulo próxima segunda-feira (20), mas houve uma mudança e ele aterrissará na capital paulista na terça-feira (21) para realizar exames médicos no Verdão. A informação é do jornalista Venê Casagrande.O atleta não aceitou renovar com a equipe carioca e, por isso, deve chegar "de graça" ao Maior Campeão Nacional, que terá de pagar apenas as lutas pela assinatura do contrato. O vínculo discutido tem a duração de cinco anos.
Navarro foi o craque do título do Botafogo na Série B. Ele marcou 15 gols e deu nove assistências na campanha. Ele marcou marcou seu primeiro gol como profissional justamente contra o Palmeiras, ainda pelo Brasileirão de 2020, em fevereiro de 2021, em empate por 1 a 1, no Allianz Parque.
Crédito: MontagemLANCE!

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