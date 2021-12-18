Mais um reforço na Colina: Vasco acerta a contratação do lateral Edimar para a próxima temporada

Após anunciar a contratação do zagueiro equatoriano Luís Cangá, o Vasco acertou a vinda de mais um reforço para a próxima temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Edimar, de 35 anos, que chega com contrato até o final da temporada 2022. Ele defendeu, neste ano, as cores do RB Bragantino (SP), finalista da última Conmebol Sul-Americana. O lateral é o quarto nome anunciado pelo Cruz-Maltino para o próximo ano.O lateral é cria das divisões de base do Cruzeiro e passou por Guarani, Tupi e Ipatinga. Em seguida, ele teve a sua primeira experiência no futebol europeu, com a camisa do Braga (POR), em 2009, e também atuou na Romênia, na Grêcia, na Espanha e na Itália antes de acertar o retorno ao Brasil, em 2016, novamente para a equipe mineira.

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Além disso, Edimar também jogou com a camisa do São Paulo até abril de 2019, quando foi contratado pelo RB Bragantino. No Massa Bruta, o lateral ajudou a equipe na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o crescimento da equipe de Bragança Paulista, Edimar disputou 44 jogos e foi finalista da Conmebol Sul-Americana, sendo titular na grande final diante do Athletico Paranaense.

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O novo reforço chega ao Vasco dar mais experiência ao setor defensivo. É um atleta com rodagem, que conhece a competição. Além disso, será contraponto do outro jogador do setor, que é o Riquelme, um jovem extremamente ofensivo. Como a temporada será longa, com adversários de características diferentes, é fundamental o elenco ter atletas da mesma posição com perfis diferentes.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Edimar Curitiba FragaApelido: EdimarData de Nascimento: 21/05/1986 (35 anos)Local de Nascimento: Iconha (ES)Altura: 1,83 mPosição: Lateral-EsquerdoClubes: Cruzeiro, Guarani (MG), Tupi (MG), Ipatinga (MG), Braga (POR), CFR Cluj (ROM), Skoda (GRE), Rio Ave (POR), Chievo Verona (ITA), Córdoba (ESP), Rio Ave (POR), Cruzeiro, São Paulo, RB Bragantino e Vasco.