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Abel Braga comenta interesse por reforços e projeta Fluminense de 2022: 'Vamos ser um time de ataque'

Abel Braga revelou que deseja trazer Patrick e Moisés, do Internacional, além de Gilberto e Willian Bigode; Técnico projetou estilo de jogo do Tricolor...
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Publicado em 

18 dez 2021 às 12:55

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 12:55

Na última sexta, Abel Braga concedeu entrevista à Rádio Grenal. Na conversa, o técnico do Fluminense projetou o estilo de jogo do Tricolor em 2022 e comentou sobre pedidos de reforços, além de transferências já encaminhadas. Abel fará sua quarta passagem como treinador do clube carioca.- Vamos ser um time de ataque. Não pode ter o rendimento que teve fora de casa, foi muito ruim. Tem que ter uma maneira, tem que ter o plano B – disse. Abel também afirmou que tem interesse em dois jogadores com quem trabalhou em sua última passagem pelo Internacional. Ainda assim, o técnico destacou que nada está fechado com os atletas. - Por enquanto é tudo possibilidade. Gostaria de ter o Moisés e o Patrick, já teve conversas. São jogadores de muita velocidade, de força. Não são jogadores de fazer coisas excepcionais, mas são firmes.
O comandante ainda revelou que deseja outros jogadores para o plantel tricolor, e cravou Willian Bigode, do Palmeiras, no Fluminense. Outro nome citado foi Gilberto, atacante do Bahia. - Willian parece que já está acertado. Eu queria esse jogador, para falar a verdade, para vários clubes, e nunca consegui. Tem dois jogadores no Brasil que eu queria ter, trabalhar, imensamente há alguns anos. Um é o Willian, e o outro é o Gilberto, do Bahia - revelou.
Crédito: AbelBragafarásuaquartapassagemcomotécnicodoFluminense(LucasMerçon/FluminenseFC

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