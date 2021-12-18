Abel Braga comenta interesse por reforços e projeta Fluminense de 2022: 'Vamos ser um time de ataque'

Na última sexta, Abel Braga concedeu entrevista à Rádio Grenal. Na conversa, o técnico do Fluminense projetou o estilo de jogo do Tricolor em 2022 e comentou sobre pedidos de reforços, além de transferências já encaminhadas. Abel fará sua quarta passagem como treinador do clube carioca.- Vamos ser um time de ataque. Não pode ter o rendimento que teve fora de casa, foi muito ruim. Tem que ter uma maneira, tem que ter o plano B – disse. Abel também afirmou que tem interesse em dois jogadores com quem trabalhou em sua última passagem pelo Internacional. Ainda assim, o técnico destacou que nada está fechado com os atletas. - Por enquanto é tudo possibilidade. Gostaria de ter o Moisés e o Patrick, já teve conversas. São jogadores de muita velocidade, de força. Não são jogadores de fazer coisas excepcionais, mas são firmes.