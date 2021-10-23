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Clássico francês

Neymar se recupera e pode atuar no duelo PSG x Olympique Marseille

"Neymar está disponível para o jogo", garantiu Mauricio Pochettino, técnico do time parisiense. A bola rola no clássico francês a partir das 15h45 deste domingo (24)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 out 2021 às 16:02

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 16:02

Neymar em treino do PSG
Neymar em treino do Paris Saint-Germain (PSG). Crédito: Reprodução Twitter PSG
Neymar se recuperou de uma lesão na virilha e pode se reunir a Lionel Messi e Kylian Mbappé no ataque do Paris Saint-Germain (PSG) para o clássico contra o Olympique Marseille neste domingo (24).
O atacante brasileiro, fora da vitória em casa por 3 a 2 sobre o RB Leipzig pela Liga dos Campeões na última terça-feira (19) não apareceu no boletim médico e deve ser relacionado.
O zagueiro Sergio Ramos, que ainda não jogou desde que chegou do Real Madrid durante a última janela de transferências por um problema na panturrilha, ainda está treinando sozinho, e o meia argentino Leandro Paredes será desfalque por lesão na coxa.
"Neymar está disponível para o jogo", disse o técnico Mauricio Pochettino neste sábado (23).
O PSG venceu oito dos seus últimos dez jogos contra o Olympique Marseille, que estará em busca de sua primeira vitória no Vélodrome contra o time da capital em dez anos.

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