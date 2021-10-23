Neymar se recupera e pode atuar no duelo PSG x Olympique Marseille

Neymar em treino do Paris Saint-Germain (PSG). Crédito: Reprodução Twitter PSG

Neymar se recuperou de uma lesão na virilha e pode se reunir a Lionel Messi e Kylian Mbappé no ataque do Paris Saint-Germain (PSG) para o clássico contra o Olympique Marseille neste domingo (24).

O atacante brasileiro, fora da vitória em casa por 3 a 2 sobre o RB Leipzig pela Liga dos Campeões na última terça-feira (19) não apareceu no boletim médico e deve ser relacionado.

🎙️💬 M.Pochettino : "Marseille est une équipe offensive, agressive au jeu très vertical qui recherche la profondeur rapidement. On espère pouvoir imposer nos idées dans ce match." #PSGlive — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 23, 2021

O zagueiro Sergio Ramos, que ainda não jogou desde que chegou do Real Madrid durante a última janela de transferências por um problema na panturrilha, ainda está treinando sozinho, e o meia argentino Leandro Paredes será desfalque por lesão na coxa.

"Neymar está disponível para o jogo", disse o técnico Mauricio Pochettino neste sábado (23).