Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do El Clásico de La Liga

Neste domingo, às 11:15h (de Brasília), Barcelona e Real Madrid entram em campo no Camp Nou em partida válida pela décima rodada de La Liga. Este 'El Clásico' é fundamental para as duas equipes, que estão com quatro posições de diferença, mas os merengues somam apenas dois pontos de vantagem.Veja a tabela do Espanhol
Após conseguir uma vitória importante contra o Dinamo Kiev por 1 a 0 na Champions League, o Barcelona chega ao confronto contra o Real Madrid com uma confiança maior. Ainda assim, a equipe blaugrana encontra-se na sétima posição de La Liga, longe do topo da tabela.
- Vencemos as duas últimas partidas e nos sentimos bem antes deste grande jogo. Estamos ansiosos para jogar este jogo. Espero que o estádio esteja cheio ou quase cheio e que haja um bom ambiente. Nós sabemos o que podemos fazer e estamos jogando em casa, então não estou com medo - disse Koeman, treinador do Barcelona.
O Real Madrid, terceiro colocado com dois jogos a menos que o Osasuna, segundo, e um a menos que a Real Sociedad, líder, busca a vitória para encostar na ponta de La Liga. O desempenho dos merengues nos últimos dois jogos do campeonato, porém, deixou a desejar.
- Neste tipo de jogos não há favorito. Há muitas coisas que definem um jogo e não apenas o fator técnico ou físico. A motivação e o compromisso coletivo são muito importantes. Tenho uma equipa forte, com jogadores de qualidade, não apenas física e tecnicamente, mas também mentalmente - disse Ancelotti, treinador do Real Madrid.FICHA TÉCNICABARCELONA x REAL MADRID - La Liga
Data e horário: 24/10/2021, às 11:15h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: José María Sánchez MartínezAssistentes: José Luis González González e Ignacio Iglesias VillanuevaOnde assistir: ESPN Brasil
BARCELONA (Treinador: Ronald Koeman)Ter Stegen; Sergi Roberto, Eric García, Piqué e Jordi Alba; Busquets, Gavi e de Jong; Dest, Ansu Fati e Depay.
Desfalques: Dembelé, Araújo, Pedri e Braithwaite (lesionados).
REAL MADRID (Treinador: Carlo Ancelotti)Courtois; Nacho, Militão, Alaba e Mendy; Casemiro, Modric e Kroos; Rodrygo, Vinicius Jr e Benzema.
Desfalques: Bale e Carvajal (lesionados); Jovic, Hazard, Isco e Mariano (dúvidas).