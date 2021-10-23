Vice-artilheiro do Nantes, Andrei Girotto faz mais um e time bate o Clermont

Crédito: Divulgação / Nantes

Desde que chegou à França, em 2017, o volante Andrei Girotto jamais teve um início de temporada tão promissor. Pelo menos, em termos de gol. Neste sábado (23/10), pela 11ª rodada da Ligue 1, o Campeonato Francês, ele marcou mais um, abrindo a vitória de 2 a 1 sobre o Clermont Foot. Com três gols, ele é o vice-artilheiro da equipe na competição. Além disso, dos brasileiros em atividade no país, ele só não tem mais gols que Lucas Paquetá, do Lyon, que fez quatro. Jogando em seu estádio, o Nantes jogava melhor e até já merecia abrir o placar quando, aos 30 minutos, ficou com um a mais em campo, com a expulsão de Gastien. E não demorou para Girotto entrar em cena: com um chute de fora da área, no canto esquerdo do goleiro, ele fez 1 a 0. Porém, no minuto seguinte, os times ficaram em igualdade numérica novamente depois de Corchia receber o cartão vermelho.

O Clermont, que na última temporada entrou para a história ao conseguir o acesso para a Ligue 1 pela primeira vez em seus 31 anos de fundação, empatou a partida logo aos quatro minutos do segundo tempo, com Bayo. Até um dos vice-artilheiros do campeonato, o atacante francês Ludovic Blas, aparecer para garantir a vitória do Nantes, aos 16’. No fim do jogo, o volante Girotto, que havia marcado seus outros dois gols quando atuou improvisado na zaga, vibrou com o resultado:

- Foi uma partida bem movimentada. Tive a felicidade de abrir o placar, num bom chute de fora da área, acabamos surpreendidos com um gol logo no início do segundo tempo, mas soubemos jogar com inteligência e chegamos à vitória com justiça, pelo que fizemos durante o jogo. Foi um resultado muito importante para nos mantermos no pelotão de cima. Fora o bom início do PSG, está tudo muito embolado ainda - disse.