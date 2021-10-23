Manchester City vence o Brighton fora de casa e aproxima-se da liderança da Premier League

Neste sábado, o Manchester City conseguiu uma vitória importante em confronto direto do topo da tabela contra o Brighton. A equipe dos Cityzens venceu por 4 a 1 fora de casa com dois gols de Foden e outros de Gundogan e Mahrez, enquanto o mandante descontou com Mac Allister.Veja a tabela do Inglês
ABRIU O PLACARNo início da partida deste sábado, quem conseguiu levar a melhor no campo de ataque foi o Manchester City, que marcou o primeiro gol do confronto. Aos 13 minutos, Ilkay Gundogan recebeu assistência de Bernardo Silva para abrir o marcador.
AMPLIOUAinda na primeira etapa do confronto, o Manchester City seguiu no ataque para buscar mais um gol. O time visitante foi eficaz novamente aos 28 minutos de jogo, quando Jack Grealish concedeu a assistência para o gol do jovem Phil Foden.
DOBLETEEmpolgado com o gol que abriu uma vantagem melhor para si, o Manchester City quis ficar mais tranquilo do jogo, e seguiu no campo de ataque. Logo na sequência, aos 31 minutos, Phil Foden marcou novamente, desta vez com assistência de Gabriel Jesus.
DESCONTOUApós uma segunda etapa equilibrada, o Brighton encontrou uma chance de diminuir o placar já perto do fim, aos 36 minutos, quando foi marcado um pênalti a seu favor. Na cobrança, a equipe da casa foi eficaz ao marcar o seu gol com Alexis Mac Allister.
MAIS UMNos minutos finais, o Manchester City ainda colocou mais um gol para fechar a conta da partida deste sábado. Aos 50 minutos de segundo tempo, no apagar das luzes, a equipe visitante marcou mais um, desta vez com o argelino Riyad Mahrez.
SEQUÊNCIAO Brighton enfrenta o Leicester pela EFL Cup nesta quarta-feira, às 15:45 (de Brasília). O Manchester City enfrenta o West Ham na mesma competição neste mesmo horário de quarta-feira.