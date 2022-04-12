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Após acidente

Ídolo do Corinthians, Rincón passa por cirurgia e segue em condições 'muito críticas', diz médico

O ex-jogador colombiano está internado em estado grave de saúde desde que foi internado na madrugada desta segunda-feira (11), quando foi diagnosticado um traumatismo craniano

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 10:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 abr 2022 às 10:13
 Freddy Rincón segue em estado crítico após sofrer um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (11). Diagnosticado com um traumatismo craniano, ele passou por cirurgia de quase três horas nesta tarde e retornou à UTI de um hospital da cidade de Cali, na Colômbia.
Colômbia
Rincón está em estado crítico de saúde após ficar gravemente ferido em um acidente de trânsito na Colômbia Crédito: Fábio Rogério/Jornal Cruzeiro do Sul
"A cirurgia durou 2 horas e 45 minutos. Uma vez operado, ele foi transferido à unidade de cuidados intensivos. Sua condição é muito crítica. Seu prognóstico é reservado. É uma condição crítica para a qual continuaremos a implantar tudo o que for necessário. Deve ficar claro que seu prognóstico continua muito reservado", disse Laureano Quintero, chefe médico da Clínica Imbanaco, na qual Rincón está internado desde a manhã de segunda.
Outras quatro pessoas se feriram no acidente, ocorrido em um cruzamento na zona sul de Cali. O carro de Rincón bateu em um ônibus, cuja empresa responsável informou que o estado de saúde do motorista é estável.
Freddy Rincón, de 55 anos, é um ídolo histórico do futebol colombiano. Ele jogou três Copas do Mundo (1990, 94 e 98) e se tornou ídolo do Corinthians ao vencer duas vezes o Campeonato Brasileiro (1998 e 99), ser campeão paulista (99) e mundial (2000).
Colômbia
O carro onde Rincón estava ficou com a lateral completamente destruída após a colisão Crédito: Reprodução/Twitter
Clubes nos quais Rincón jogou mandaram mensagens públicas de apoio ao ex-jogador, como Corinthians, Santos e Real Madrid. O Corinthians escreveu que "todas as nossas orações estão voltadas para o nosso campeão do mundo Freddy Rincón, que sofreu um grave acidente de trânsito em Cali. Fuerza, Freddy!", enquanto o Santos desejou "toda força do mundo" ao ex-atleta.

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