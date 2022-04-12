Ídolo do Corinthians, Rincón passa por cirurgia e segue em condições 'muito críticas', diz médico

Freddy Rincón segue em estado crítico após sofrer um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (11). Diagnosticado com um traumatismo craniano, ele passou por cirurgia de quase três horas nesta tarde e retornou à UTI de um hospital da cidade de Cali, na Colômbia.

Rincón está em estado crítico de saúde após ficar gravemente ferido em um acidente de trânsito na Colômbia Crédito: Fábio Rogério/Jornal Cruzeiro do Sul

"A cirurgia durou 2 horas e 45 minutos. Uma vez operado, ele foi transferido à unidade de cuidados intensivos. Sua condição é muito crítica. Seu prognóstico é reservado. É uma condição crítica para a qual continuaremos a implantar tudo o que for necessário. Deve ficar claro que seu prognóstico continua muito reservado", disse Laureano Quintero, chefe médico da Clínica Imbanaco, na qual Rincón está internado desde a manhã de segunda.

Outras quatro pessoas se feriram no acidente, ocorrido em um cruzamento na zona sul de Cali. O carro de Rincón bateu em um ônibus, cuja empresa responsável informou que o estado de saúde do motorista é estável.

Freddy Rincón, de 55 anos, é um ídolo histórico do futebol colombiano. Ele jogou três Copas do Mundo (1990, 94 e 98) e se tornou ídolo do Corinthians ao vencer duas vezes o Campeonato Brasileiro (1998 e 99), ser campeão paulista (99) e mundial (2000).

O carro onde Rincón estava ficou com a lateral completamente destruída após a colisão Crédito: Reprodução/Twitter