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Série B: Vasco teve a maior posse de bola da 1ª rodada, mas foi um dos que menos finalizou

Cruz-Maltino estreou com empate em casa contra o Vila Nova...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 07:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 07:35
A expectativa criada pelos mais de 17 mil vascaínos que lotaram São Januário na última sexta-feira não foi correspondida em campo. Nas estreia do Vasco na Série B, o time ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Vila Nova, mesmo atuando em casa com o apoio do seu torcedor. Contando a campanha do ano passado, já são nove jogos seguidos sem vencer na competição nacional.
O que mais chamou a atenção na atuação do Cruz-Maltino foi a incapacidade de construir ofensivamente. Apesar de ter tido a maior posse de bola entre todas as equipes que disputaram a 1ª rodada - 58,98%, de acordo com o Footstats -, os comandados de Zé Ricardo conseguiram finalizar somente dez vezes na partida, sendo metade na direção do gol.
Essa foi a segunda pior marca de finalizações das oito partidas disputadas no fim de semana, superando apenas a Ponte Preta, que arrematou em oito oportunidades no empate em 0 a 0 com o Grêmio. Números que mostram a dificuldade do Vasco em transformar a posse em chances de gol.
Durante o período em que teve a bola, os vascaínos abusaram do jogo aéreo. Foram 35 tentativas de levantamentos, apenas uma a menos que o Náutico, líder do fundamento, mas só cinco certos. Nenê foi quem mais tentou, com dez cruzamentos, e o que mais acertou, com três. Uma insistência que, apesar de ter resultado no gol de Raniel, na maioria das vezes foi neutralizada pela dupla de zaga formada por Rafael Donato e Renato Silveira.
NÚMEROS DO VASCO CONTRA O VILA NOVA- Dados do Footstats
- 58,98% de posse de bola (1º da rodada)411 passes tentados (3º)35 cruzamentos (2º)34 lançamentos (3º)10 finalizações (18º)1 gol
Crédito: Timeficouno1a1comoVilaNovaemSãoJanuário(ArteLance!

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