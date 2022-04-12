‘Messi significa tudo na minha carreira’, enaltece Guardiola

Treinador histórico do Barcelona, Pep Guardiola relembrou os tempos na Espanha e exaltou a importância de Messi na sua carreira. Em entrevista ao ‘Telemundo’, o técnico, atualmente no Manchester City, falou do trabalho com a equipe repleta de craques que comandou no clube espanhol.> ‘Perdemos a oportunidade de ganhar mais vantagem’, diz Guardiola sobre empate com o Liverpool

- Messi significa tudo na minha carreira. Me fez ser mais competitivo. Havia um grupo incrível de jogadores, eram tantos astros que, entre todos, criou-se uma química que passa por nós apenas uma vez em toda a vida. Ganhamos muito, mas, sem ele, não teríamos ganhado tanto - exaltou.

Ao lado de Messi no Barcelona, Guardiola teve uma passagem histórica e cheia de conquistas. Juntos, eles venceram três vezes o Campeonato Espanhol, três Copa da Espanha, duas Supercopa da Espanha, duas Champions League, duas Supercopa da Europa e dois Mundiais de Clubes.

Guardiola também comentou sua expectativa para Messi na Copa do Mundo 2022 no Qatar. Para o treinador, o camisa 30 do Paris Saint-Germain vai chegar motivado para a disputa da competição com a seleção argentina.

- Espero que chegue bem fisicamente ao Mundial. Vai dar tudo em campo, não tenho dúvidas. Não falei com ele depois da Copa América, mas tenho a certeza que foi um alívio enorme para ele. Não é fácil ser Messi neste mundo do futebol - disse.