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futebol

‘Messi significa tudo na minha carreira’, enaltece Guardiola

Atualmente no comando do Manchester City, o treinador falou da importância do craque argentino na sua trajetória profissional
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LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 08:51

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 08:51

Treinador histórico do Barcelona, Pep Guardiola relembrou os tempos na Espanha e exaltou a importância de Messi na sua carreira. Em entrevista ao ‘Telemundo’, o técnico, atualmente no Manchester City, falou do trabalho com a equipe repleta de craques que comandou no clube espanhol.> ‘Perdemos a oportunidade de ganhar mais vantagem’, diz Guardiola sobre empate com o Liverpool
- Messi significa tudo na minha carreira. Me fez ser mais competitivo. Havia um grupo incrível de jogadores, eram tantos astros que, entre todos, criou-se uma química que passa por nós apenas uma vez em toda a vida. Ganhamos muito, mas, sem ele, não teríamos ganhado tanto - exaltou.
Ao lado de Messi no Barcelona, Guardiola teve uma passagem histórica e cheia de conquistas. Juntos, eles venceram três vezes o Campeonato Espanhol, três Copa da Espanha, duas Supercopa da Espanha, duas Champions League, duas Supercopa da Europa e dois Mundiais de Clubes.
Guardiola também comentou sua expectativa para Messi na Copa do Mundo 2022 no Qatar. Para o treinador, o camisa 30 do Paris Saint-Germain vai chegar motivado para a disputa da competição com a seleção argentina.
- Espero que chegue bem fisicamente ao Mundial. Vai dar tudo em campo, não tenho dúvidas. Não falei com ele depois da Copa América, mas tenho a certeza que foi um alívio enorme para ele. Não é fácil ser Messi neste mundo do futebol - disse.
Crédito: GuardiolaeMessi(Foto:JavierSoriano/AFP

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