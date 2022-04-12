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Flamengo concretiza 17 saídas em 2022, cinco contratações e deixa pedido de Paulo Sousa pendente

Primeira janela de transferências nacionais e internacionais se encerra nesta terça (12); Fla se vê satisfeito com o balanço de chegadas e saídas, apesar de não ter contratado volante...
LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 09:00

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 09:00

Depois de negociar uma série de jovens da base, o Flamengo negociou o primeiro jogador experiente em meio a um processo de reformulação de seu plantel, proposto pela diretoria e arquitetado por Paulo Sousa. Renê foi o mais recente a sair do clube (acertou com o Internacional). Outras despedidas podem ocorrer ao longo do ano, assim como contratações, mas as chegadas ficaram para depois. Ao todo, o Flamengo liberou 17 atletas em 2022 (veja a lista completa abaixo). O clube emprestou jovens considerados promissores para permitir mais rodagem e experiência, como Ramon (Red Bull Bragantino), Noga (Atlético-GO), e Hugo Moura (Athletico-PR), vendeu outros, como Michael (para o Al-Hilal, da Arábia Saudita), e desafogou a folha salarial agora com a saída de Renê, que estava na lista de negociáveis e não teria espaço com Paulo Sousa.
O Fla também não deve mais tentar a contratação em definitivo de Andreas Pereira, emprestado pelo Manchester United até junho deste ano. Já em relação a reforços, foram cinco até agora: o goleiro Santos, os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo, o lateral-esquerdo/ala Ayrton Lucas e o atacante Marinho.
A primeira janela de transferências nacionais e internacionais se encerra nesta terça-feira (12). Ou seja, o Flamengo não poderá mais regularizar novos jogadores para pôr a campo até o dia 18 de julho, quando a segunda (e última) janela abre.
O saldo no mercado é tido como positivo, embora não tenha ocorrido a contratação de um volante, como Paulo Sousa havia pedido ainda antes de iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu - além de um goleiro e um ponta. Thiago Mendes, do Lyon, voltou a ser sondado, Edenílson, do Internacional, idem, mas as conversas não engrenaram, e a chegada de um meio-campista ficou para o segundo semestre.
AS 17 SAÍDAS NA TEMPORADA
Ramon - Emprestado ao Red Bull BragantinoNoga - Emprestado ao Atlético-GOMichael - Vendido para o Al-HilalKenedy - Chamado de volta pelo ChelseaCésar - Fim do vínculoBruno Viana - Fim do empréstimoJoão Lucas - Negociado com o CuiabáMax - Negociado com o Colorado RapidsPiris da Motta - Negociado com o Cerro PorteñoHugo Moura - Emprestado ao Athletico-PR Vitor Gabriel - Emprestado ao JuventudeGabriel Batista - Emprestado ao Sampaio CorrêaThiaguinho - Emprestado ao Houston Dynamo FCYuri de Oliveira - Liberado para negociarJoão Fernando - Liberado para negociarRenê - Negociado com o InternacionalBill - Negociado com o Dnipro (emprestado ao Sport)
AS 5 CHEGADAS NA TEMPORADA
Santos - Contratado junto ao Athletico-PRFabrício Bruno - Contratado junto ao Red Bull BragantinoPablo - Contratado junto ao Lokomotiv MoscouAyrton Lucas - Emprestado pelo Spartak MoscouMarinho - Contratado junto ao Santos
Crédito: ElencodoFlamengopassaporgrandereformulaçãosobocomandodePauloSousa(ArteLance!

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