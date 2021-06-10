Goleiro capixaba pega três pênaltis e classifica time na Copa do Brasil

O goleiro capixaba Gustavo foi decisivo ao defender três chutes do Coelho Crédito: Criciúma E.C. / Divulgação

A noite desta quarta-feira (9) foi de festa para o Criciúma, que se classificou para as oitavas da Copa do Brasil em cima do América-MG. A classificação teve participação decisiva de um atleta capixaba. Natural de Colatina , no Noroeste do Estado, o goleiro Gustavo pegou três cobranças de pênaltis, após o empate no tempo normal.

Os times haviam empatado no duelo de ida, em Belo Horizonte, por 0 a 0. Por isso, um novo empate por 2 a 2 e forçou a decisão nas penalidades. Então, o atleta capixaba foi o destaque da classificação heroica da equipe catarinenses. O Criciúma está na Série C do Campeonato Brasileiro, enquanto os mineiros disputam a Série A. (Veja as defesas do capixaba)

Após a partida, o goleiro colatinense falou com a equipe do Premiere , que estava transmitindo a partida, e celebrou a classificação. O capixaba ainda revelou que comemorou o desempenho apontando pro apartamento onde ele mora, do lado do estádio. A esposa na varanda retribuiu apagando e acendendo a luz. "A todo momento a gente acreditou no resultado e que ia vencer esse jogo", afirmou Gustavo.

TRAJETÓRIA

Aos 27 anos, o atleta colatinense chegou esse ano ao time de Santa Catarina, e já assumiu a responsabilidade de ser o capitão da equipe.

Gustavo se profissionalizou no Vitória-BA, onde ficou entre 2010 e 2016. Ele passou pelo Atlântico, Jequié, Itumbiara, e Nova Hamburgo, Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa, onde jogou na temporada passada e esteve na titularidade na Série B do Campeonato Brasileiro e foi campeão maranhense.

Goleiro já passou por Novo Hamburgo e Sampaio Corrêa Crédito: Acervo Pessoal

Durante as categorias de base, Gustavo ainda defendeu as cores da Seleção Brasileira.

A CLASSIFICAÇÃO

Após o empate em 0 a 0 no jogo da ida da terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Independência, o Criciúma empatou em 2 a 2 jogando em casa e se classificou nos pênaltis. A vaga nas oitavas de final da competição deu ao clube mais R$ 2,7 milhões em premiação. O Tigre já havia embolsado R$ 2, 9 milhões por avançar até a terceira fase.

Agora, o Criciúma aguarda o rival das oitavas, que sairá após novo sorteio na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda sem data. A próxima fase está marcada para começar apenas no fim de julho.