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Natural de Colatina

Goleiro capixaba pega três pênaltis e classifica time na Copa do Brasil

Atuando pelo Criciúma, o atleta capixaba Gustavo foi decisivo ao defender três chutes do Coelho e garantir seu time nas oitavas da competição nacional
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

10 jun 2021 às 18:15

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 18:15

O goleiro capixaba Gustavo foi decisivo ao defender três chutes do Coelho
O goleiro capixaba Gustavo foi decisivo ao defender três chutes do Coelho Crédito: Criciúma E.C. / Divulgação
A noite desta quarta-feira (9) foi de festa para o Criciúma, que se classificou para as oitavas da Copa do Brasil em cima do América-MG. A classificação teve participação decisiva de um atleta capixaba. Natural de Colatina, no Noroeste do Estado, o goleiro Gustavo pegou três cobranças de pênaltis, após o empate no tempo normal. 
Os times haviam empatado no duelo de ida, em Belo Horizonte, por 0 a 0. Por isso, um novo empate  por 2 a 2 e forçou a decisão nas penalidades. Então, o atleta capixaba foi o destaque da classificação heroica da equipe catarinenses. O Criciúma está na Série C do Campeonato Brasileiro, enquanto os mineiros disputam a Série A. (Veja as defesas do capixaba)
Após a partida, o goleiro colatinense falou com a equipe do Premiere , que estava transmitindo a partida, e celebrou a classificação.  O capixaba ainda revelou que  comemorou o desempenho apontando pro apartamento onde ele mora, do lado do estádio. A esposa na varanda retribuiu apagando e acendendo a luz. "A todo momento a gente acreditou no resultado e que ia vencer esse jogo", afirmou Gustavo. 

TRAJETÓRIA 

Aos 27 anos, o atleta colatinense chegou esse ano ao time de Santa Catarina, e já assumiu a responsabilidade de ser o capitão da equipe. 
Gustavo se profissionalizou no Vitória-BA, onde ficou entre 2010 e 2016. Ele passou pelo Atlântico, Jequié, Itumbiara, e Nova Hamburgo, Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa, onde jogou na temporada passada e esteve na titularidade na Série B do Campeonato Brasileiro e foi campeão maranhense.
Goleiro já passou por Novo Hamburo e Sampaio
Goleiro já passou por Novo Hamburgo e Sampaio Corrêa Crédito: Acervo Pessoal
Durante as categorias de base, Gustavo ainda defendeu as cores da Seleção Brasileira.

A CLASSIFICAÇÃO 

Após o empate em 0 a 0 no jogo da ida da terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Independência, o Criciúma empatou em 2 a 2 jogando em casa e se classificou nos pênaltis. A vaga nas oitavas de final da competição deu ao clube mais R$ 2,7 milhões em premiação. O Tigre já havia embolsado R$ 2, 9 milhões por avançar até a terceira fase.
Agora, o Criciúma aguarda o rival das oitavas, que sairá após novo sorteio na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda sem data. A próxima fase está marcada para começar apenas no fim de julho.
Antes, a equipe de Gustavo se concentra apenas na Série C do Campeonato Brasileiro. O time volta a campo no próximo domingo,  às 11h, conta o Ypiranga-RS em casa, pela terceira rodada do Grupo B da competição. 

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