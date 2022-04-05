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Após a final do Paulistão

Garoto que teve aparelho quebrado por Calleri ganha novo celular; atacante pode ser denunciado

A presidete do palmeiras, Leila Pereira, recebeu o jovem do time sub-15 nesta terça (5) e entregou o novo telefone; já o TJD-SP avalia denunciar o jogador do São Paulo pelo ato cometido

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 12:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 12:31
Futebol
Felipe Goto ganhou um novo celular, doado por Leila Pereira, presidente do Palmeiras Crédito: Divulgação
O TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo deve denunciar o atacante Jonathan Calleri por derrubar um celular de um jogador da base do Palmeiras após a final do Campeonato Paulista, vencida pelo Alviverde. A informação foi publicada incialmente pelo 'Blog do Perrone' e confirmada no LANCE!.
A procuradoria do órgão ainda analisa quais artigos a atitude do jogador são-paulino pode ser enquadrado. Incialmente, o jogador pode ser denunciado no artigo 258 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva), que prevê punição de um a seis jogos, a serem cumpridos no próximo Paulistão.
Durante a premiação do Campeonato Paulista, ocorrida na noite da última segunda-feira (04), Calleri foi vaiado ao receber os prêmios de seleção do campeonato, gol mais bonito e Craque da Galera. Ainda na última segunda-feira, o jogador pediu desculpas nas redes sociais e se comprometeu a bancar o conserto do aparelho do jovem palmeirense.

NOVO CELULAR

A presidente Leila Pereira recebeu na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, o garoto Felipe Goto, atleta do time sub-15 do Palmeiras que teve o celular quebrado pelo são-paulino Calleri no último domingo.
O jovem da base do Verdão, que visitou o centro de treinamento acompanhado pelo pai, foi presenteado pela dirigente com um novo aparelho.

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