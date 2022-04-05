Garoto que teve aparelho quebrado por Calleri ganha novo celular; atacante pode ser denunciado

Felipe Goto ganhou um novo celular, doado por Leila Pereira, presidente do Palmeiras Crédito: Divulgação

O TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo deve denunciar o atacante Jonathan Calleri por derrubar um celular de um jogador da base do Palmeiras após a final do Campeonato Paulista, vencida pelo Alviverde. A informação foi publicada incialmente pelo 'Blog do Perrone' e confirmada no LANCE!.

A procuradoria do órgão ainda analisa quais artigos a atitude do jogador são-paulino pode ser enquadrado. Incialmente, o jogador pode ser denunciado no artigo 258 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva), que prevê punição de um a seis jogos, a serem cumpridos no próximo Paulistão.

Durante a premiação do Campeonato Paulista, ocorrida na noite da última segunda-feira (04), Calleri foi vaiado ao receber os prêmios de seleção do campeonato, gol mais bonito e Craque da Galera. Ainda na última segunda-feira, o jogador pediu desculpas nas redes sociais e se comprometeu a bancar o conserto do aparelho do jovem palmeirense.

NOVO CELULAR

A presidente Leila Pereira recebeu na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, o garoto Felipe Goto, atleta do time sub-15 do Palmeiras que teve o celular quebrado pelo são-paulino Calleri no último domingo.