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3 x 0

Flamengo atropela Athletico-PR no primeiro tempo e vence no Maracanã

Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Andreas Pereira fizeram os gols rubro-negros. A vitória colocou o Flamengo com 38 pontos, em 20 partidas no Brasileirão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 out 2021 às 19:10

Publicado em 03 de Outubro de 2021 às 19:10

Andreas jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Athletico-PR no estádio Maracanã
Andreas jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Athletico-PR no estádio Maracanã Crédito: THIAGO RIBEIRO / AE
O Flamengo, finalista da Libertadores, levou a melhor sobre o Athletico-PR, finalista da Sul-americana, ao vencer por 3 a 0, na tarde deste domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Andreas Pereira fizeram os gols rubro-negros.
A vitória colocou o Flamengo com 38 pontos, em 20 partidas, enquanto o Atlético-MG lidera com 49 pontos em 22 jogos. O Athletico, por sua vez, vinha de duas vitórias seguidas e perdeu a chance de diminuir a diferença para a zona da Libertadores. O time parou no nono lugar com 30 pontos.
O Flamengo foi impiedoso e precisou de apenas cinco minutos para decidir contra o Athletico-PR. Logo aos 4 minutos, Andreas Pereira recebeu de Bruno Henrique e encheu o pé. A bola acertou na trave e sobrou limpa para Éverton Ribeiro completar para as redes. O Athletico se assustou e o Flamengo deu mais um golpe.
Aos 9 minutos, Bruno Henrique também não teve problemas para anotar seu 18º gol na temporada. Gabriel cruzou, Arrascaeta não alcançou e a bola sobrou livre para o camisa 27 mandar para as redes. Após os dois gols, o jogo caiu um pouco de ritmo. Aos 38 minutos, Carlos Eduardo sofreu entrada dura de Rodrigo Caio na área.
O árbitro Sávio Pereira anotou o pênalti, mas com o auxílio do VAR, anulou a penalidade máxima por conta de um impedimento no início da jogada. Nos acréscimos, aos 48 minutos, o Flamengo ampliou com Andreas Pereira. Ele recebeu de Arrascaeta e finalizou da entrada da área. Sem chnaces para Santos.
No segundo tempo, o Athletico-PR tentou diminuir o prejuízo. Aos 9 minutos, Carlos Eduardo recebeu a bola e, pelo lado direito da área, soltou um petardo, mas Diego Alves fez boa defesa. O Flamengo apareceu aos 32 minutos. Gabriel aproveitou rebote de Santos e mandou da entrada da área. A bola passou perto.
Na 24ª rodada, o Flamengo visitará o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, na quarta-feira (6), às 20h30. No mesmo dia, mas às 19 horas, o Athletico pegará o Atlético-GO no Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 0 ATHLETICO-PR
  • FLAMENGO - Diego Alves; Isla (Rodinei), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta; Gabriel (Pedro) e Bruno Henrique (Kenedy). Técnico: Renato Gaúcho.
  • ATHLETICO-PR - Santos; Pedro Henrique, Lucas Fasson e Nicolás Hernández; Erick (Khellven), Christian (Fernando Canesin), Léo Cittadini e Nicolas; Pedro Rocha (Jader), Renato Kayzer (Vinicius Mingotti) e Carlos Eduardo (Juninho). Técnico: Paulo Autuori.
  • GOLS - Éverton Ribeiro aos 4, Bruno Henrique ao 9 e Andreas Pereira aos 48 minutos do primeiro tempo.
  • ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).
  • CARTÕES AMARELOS - Arrascaeta, Isla, Nicolas e Nicolás Hernández.
  • LOCAL - Maracanã.

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