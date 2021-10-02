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Datas na pandemia

STJD aceita denúncia, e vai julgar Flamengo e Andreas por jogo contra o Santos

O clube foi denunciado por ter escalado Andreas antes do prazo de quarentena obrigatória de 14 dias, estabelecido pela Anvisa para viajantes que passaram pelo Reino Unido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2021 às 09:12

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 09:12

Andreas Pereira vestindo a camisa do Flamengo pela primeira vez
Andreas Pereira vestindo a camisa do Flamengo pela primeira vez Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
 O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou a denúncia e vai julgar, na próxima sexta-feira (8), o Flamengo e Andreas Pereira pela participação do meia no duelo com o Santos. A partida aconteceu em 28 de agosto, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, e terminou com triunfo rubro-negro por 4 a 0.
O clube foi denunciado por ter escalado Andreas antes do prazo de quarentena obrigatória de 14 dias, estabelecido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para viajantes que passaram pelo Reino Unido - o meia atuava no Manchester United, da Inglaterra. Já o jogador responderá por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva.
Andreas estreou no jogo contra o Peixe, apenas oito dias após ter desembarcado no Brasil. O Santos acionou os tribunais pedindo a condenação do clube da Gávea, que "teria violado os os artigos 191, I, II, II, 203 e 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD)". A Procuradoria, porém, entendeu que, neste caso, não cabiam os artigos 203 e 214, e denunciou o Flamengo no artigo 191, incisos I, II e III, e Andreas no artigo 258.
O artigo 191 e os respectivos incisos falam em "deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento" de "obrigação legal", "de deliberação, resolução, determinação, exigência, requisição ou qualquer ato normativo ou administrativo do CNE ou de entidade de administração do desporto a que estiver filiado ou vinculado" e " de regulamento, geral ou especial, de competição". A pena é multa, de R$ 100,00 a R$ 100.000,00.
Já o 258 fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código". A pena é suspensão de uma a seis partidas.
Além da denúncia feita pela Procuradoria do STJD, o Santos foi à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e registrou uma reclamação formal pela presença de Andreas Pereira no jogo.
A questão envolvendo o jogador entrou nos holofotes após a Anvisa suspender o jogo entre Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, por conta de quatro integrantes da delegação argentina terem vindo da Inglaterra e não terem cumprido os requisitos necessários pedidos pelas autoridades sanitárias.
Dias depois, a Anvisa emitiu uma nota oficial impedindo Willian, reforço do Corinthians e que estava no Chelsea, também da Inglaterra, de atuar no jogo com o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. No caso de Andreas, o órgão sugeriu uma punição ao jogador.

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