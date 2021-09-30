Flamengo bate o Barcelona-EQU e vai pegar o Palmeiras na final da Libertadores

Bruno Henrique marcou dois gols e sacramentou a classificação do Flamengo à final da Libertadores Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo confirmou seu favoritismo e mais uma final brasileira na Copa Libertadores. Na noite de quarta-feira (29), a equipe rubro-negra contou com gols de Bruno Henrique para vencer o Barcelona (EQU) por 2 a 0, em Guayaquil, e avançar à decisão contra o Palmeiras, em 27 de novembro, em jogo único marcado para Montevidéu, no Uruguai.

Foi tranquila a classificação da equipe carioca, que já havia ganhado a partida de ida por 2 a 0. Na outra semifinal, o time alviverde teve maiores dificuldades e avançou na terça (28) em um empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, em Belo Horizonte -o primeiro duelo terminara em 0 a 0, e a vaga foi decidida no critério do gol fora de casa.

O JOGO

A escalação ideal do Flamengo - formada por 11 jogadores com passagens por seleções - ficou em campo apenas por oito minutos. David Luiz, com dores na perna esquerda, foi substituído por Gustavo Henrique. O jogo, contudo, estava à feição do Rubro-Negro. O Barcelona, empurrado pela torcida e precisando de, ao menos, dois gols, partiu para cima, assim como havia feito no Maracanã.

A primeira finalização foi de Mastriani, mas Diego Alves defendeu. O camisa 1, inclusive, foi um "capítulo" à parte nesta semifinal. O jogo seguiu muito pegado, com cada bola disputada na intermediária. Quando o Flamengo rodou a bola, quebrou a marcação do Barcelona e chegou ao gol. E que golaço. A tabelinha com Arão deixou Everton Ribeiro de frente para o ataque e com várias opções. A escolha por Bruno Henrique foi precisa - assim como o drible do atacante em Burrai. Com o gol livre, o decisivo camisa 27 fez o seu terceiro gol no confronto.

O gol foi um balde de água fria para as pretensões do Barcelona, que passou a precisar de quatro gols para ir à terceira final da Libertadores de sua história. O jogo, contudo, seguiu franco, com boas chances lado a lado. Tanto que, assim como no Maracanã, Diego Alves foi exigido e correspondeu muito bem. Foram cinco defesas antes do intervalo, que garantiram a vantagem do Rubro-Negro.

O time de Fabián Bustos, na volta do intervalo, foi para o "tudo ou nada", repetindo a pressão na saída de bola. O castigo foi o mesmo do primeiro tempo. Troca de passes rápidos do Flamengo até a enfiada de Gabigol para Everton Ribeiro. E, no melhor estilo "faz e me abraça", o capitão tocou para Bruno Henrique fazer o segundo gol no Monumental - o quarto na semifinal.