Em jogo fraco, garotada do Flamengo não sai do zero com o Volta Redonda

O Flamengo foi ao Estádio Raulino de Oliveira, neste sábado, mas a molecada de Fabio Matias decepcionou, não conseguiu vencer e nem sair do 0 a 0 diante do Volta Redonda, em duelo válido pela 2ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Paulo Sousa esteve no local para assistir a um empate morno e carente de emoções.
Contudo, o técnico, a partir da próxima rodada do Estatual, terá a chance de fazer a diferença à beira do campo, já que deve estrear diante do Boavista, na quarta-feira, em duelo que também será no Raulino.
Quem viveu uma madrugada agitada ou acordou cedo para trabalhar muito provavelmente tirou cochilos ao longo da primeira etapa. O jogo iniciou truncado e com erros de passes em profusão; dos dois lados. E assim permaneceu até a casa dos 35 minutos, quando a primeira (!) finalização do jogo enfim ocorreu. Veio do Flamengo, que logo depois chegou perto com Matheus França e Yuri, já na reta final, ambos em cabeçadas perto do gol, mas o primeiro viu a bola ir para fora e o segundo, nas mãos do goleiro Luiz Felipe.
ESBOÇO DE EMOÇÃO, MAS NEM TANTO
O segundo tempo até foi mais animado. O reinício já teve o primeiro arremate do Voltaço, que passou a estocar com mais frequência, inclusive obrigando Matheus Cunha a realizar uma belíssima defesa à queima-roupa - o que ocorrera novamente nos acréscimos, salvando o Fla. Ainda nos minutos iniciais, do outro lado, André Luiz capou (de cabeça) uma bola à feição, novamente pelo alto, cruzada por Wesley. E nada do Flamengo conseguir abrir o placar, zerado até o apito final num jogo modorrento.
Independente do resultado, o Flamengo contou com uma boa notícia no quesito individual: João Gomes de volta. Recuperado da Covid-19, o camisa 35 entrou após o intervalo e atuou durante todo o segundo tempo, como um segundo homem do meio-campo, o que foi um pedido de Paulo Sousa, que o tem treinado nos últimos dias e vê muito potencial em seu futebol.