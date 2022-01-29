Em jogo fraco, garotada do Flamengo não sai do zero com o Volta Redonda

O jovem André Luiz por pouco não marcou e lamentou o empate com o Volta Redonda Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo foi ao Estádio Raulino de Oliveira, neste sábado, mas a molecada de Fabio Matias decepcionou, não conseguiu vencer e nem sair do 0 a 0 diante do Volta Redonda, em duelo válido pela 2ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Paulo Sousa esteve no local para assistir a um empate morno e carente de emoções.

Contudo, o técnico, a partir da próxima rodada do Estatual, terá a chance de fazer a diferença à beira do campo, já que deve estrear diante do Boavista, na quarta-feira, em duelo que também será no Raulino.

Quem viveu uma madrugada agitada ou acordou cedo para trabalhar muito provavelmente tirou cochilos ao longo da primeira etapa. O jogo iniciou truncado e com erros de passes em profusão; dos dois lados. E assim permaneceu até a casa dos 35 minutos, quando a primeira (!) finalização do jogo enfim ocorreu. Veio do Flamengo, que logo depois chegou perto com Matheus França e Yuri, já na reta final, ambos em cabeçadas perto do gol, mas o primeiro viu a bola ir para fora e o segundo, nas mãos do goleiro Luiz Felipe.

ESBOÇO DE EMOÇÃO, MAS NEM TANTO

O segundo tempo até foi mais animado. O reinício já teve o primeiro arremate do Voltaço, que passou a estocar com mais frequência, inclusive obrigando Matheus Cunha a realizar uma belíssima defesa à queima-roupa - o que ocorrera novamente nos acréscimos, salvando o Fla. Ainda nos minutos iniciais, do outro lado, André Luiz capou (de cabeça) uma bola à feição, novamente pelo alto, cruzada por Wesley. E nada do Flamengo conseguir abrir o placar, zerado até o apito final num jogo modorrento.