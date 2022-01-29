Entenda por que a nova logística do Flamengo no Campeonato Carioca pode ser trunfo para o tetra

O Flamengo terá uma nova casa no Campeonato Carioca já a partir da terceira rodada. A diretoria entrou em contato com a Prefeitura de Volta Redonda e a Ferj para que o Rubro-Negro mande as partidas no Estádio Raulino de Oliveira. Dessa forma, o time da Gávea ganha um trunfo na busca pelo inédito tetra do Estadual.> Michael: "Me entreguei para o Flamengo de corpo, alma, espírito e coração"Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWIsso acontece porque o Flamengo não sabe o que é perder no Raulino de Oliveira há mais de seis anos - ou 20 jogos. No total, foram 16 vitórias e quatro empates. O último revés aconteceu em maio de 2016, quando o Fla foi derrotado por 2 a 1, pela segunda fase da Copa do Brasil.
Coincidentemente, o estádio é o palco da partida entre Volta Redonda e Flamengo, que acontece neste sábado, às 18h. O jogo é válido pela segunda rodada do Cariocão e terá transmissão em tempo real do LANCE!. Também é importante destacar que, na noite, o Rubro-Negro será a equipe visitante.
> Veja e simule a tabela do CariocãoPara este confronto, além de contar com a invencibilidade no local de partida, a equipe da Gávea ainda carrega mais um trunfo: o retrospecto recente diante dos times considerados pequenos do estado. Nos últimos três anos, em 28 jogos, foram 23 vitórias, três empates e nenhuma derrota sequer.
Esse bom desempenho contra os pequenos, vale frisar, foi importante para o tricampeonato Carioca. Abaixo, veja o retrospecto do Flamengo contra tais times nos últimos três anos:
• Cariocão 2021 - (8V/2E/0D)
• Cariocão 2020 - (9V/1E/0D)
• Cariocão 2019 - (6V/2E/0D)