Entenda por que a nova logística do Flamengo no Campeonato Carioca pode ser trunfo para o tetra

O Flamengo terá uma nova casa no Campeonato Carioca já a partir da terceira rodada. A diretoria entrou em contato com a Prefeitura de Volta Redonda e a Ferj para que o Rubro-Negro mande as partidas no Estádio Raulino de Oliveira. Dessa forma, o time da Gávea ganha um trunfo na busca pelo inédito tetra do Estadual.> Michael: "Me entreguei para o Flamengo de corpo, alma, espírito e coração"Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWIsso acontece porque o Flamengo não sabe o que é perder no Raulino de Oliveira há mais de seis anos - ou 20 jogos. No total, foram 16 vitórias e quatro empates. O último revés aconteceu em maio de 2016, quando o Fla foi derrotado por 2 a 1, pela segunda fase da Copa do Brasil.