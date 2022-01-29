Marinho tem a 'missão' de repetir histórico de sucesso de ex-santistas no Flamengo; relembre as conquistas!

104 gols e 34 assistências em 147 partidas pelo Flamengo. Os números de Gabriel Barbosa falam por si só, mas o tamanho do camisa 9 vai além disso. Crescendo em momentos decisivos e representando o espírito do torcedor dentro de campo, Gabigol é o grande nome de uma geração multicampeã.

Formado no Peixe, Gabi chegou ao Flamengo por empréstimo da Inter de Milão, em 2019, e, no ano seguinte, foi comprado pelo clube da Gávea, que desembolsou R$ 96,9 milhões pela transferência em definitivo do atacante.

Números pelo Flamengo:

147 Jogos: 94V/29E/24D - 104 gols e 34 assistênciasTítulos: Carioca (2019, 2020 e 2021), Brasileirão (2019 e 2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Libertadores (2019) e Recopa Sul-Americana (2020).BRUNO HENRIQUE

Grande dupla de Gabigol no Flamengo, Bruno Henrique também soma feitos extraordinários vestindo o Manto, como os 76 gols e 38 assistências. Vale destacar que os dois chegaram ao Ninho do Urubu, em janeiro de 2019, após serem companheiros no Santos. BH27 e Gabi trouxeram o entrosamento da Vila para brilhar no Maracanã, no Brasil e na América do Sul pelo Flamengo.​Números pelo Flamengo:

163 Jogos: 105V/30E/28D - 76 gols e 38 assistênciasTítulos: Carioca (2019, 2020 e 2021), Brasileirão (2019 e 2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Libertadores (2019) e Recopa Sul-Americana (2020).DIEGO RIBAS

Um dos garotos revelados pelo Santos e campeão brasileiro em 2002 e 2004, Diego fez longa e vitoriosa carreira no futebol europeu antes de reforçar o Flamengo, em 2016. A chegada do camisa 10 foi o início de um período de maior investimento do clube no futebol após a recuperação administrativa.

Os títulos, contudo, demoraram a aparecer. Só vieram em 2019, quando Diego já nem era mais titular absoluto. Apesar disso, o camisa 10 permanece como uma liderança positiva no vestiário, além de ser um dos capitães do Flamengo.

Números pelo Flamengo:

Revelado pelo Santos, Thiago Maia chegou ao Flamengo em 2020, emprestado pelo Lille, da França. Após um bom início, o meia sofreu uma grave lesão em dezembro, precisou passar por cirurgia no joelho esquerdo, e só voltou aos campos em junho de 2021. Neste intervalo, teve o empréstimo renovado.

Em janeiro de 2022, o clube investiu 4 milhões cerca de R$ 25 milhões e o contratou em definitivo. Seu novo vínculo com o Flamengo é válido até 2026.

Números pelo Flamengo:

60 Jogos: 39V/12E/9D - 2 golsTítulos: Carioca (2020 e 2021), Campeonato Brasileiro (2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e Recopa Sul-Americana (2020).