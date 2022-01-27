Coutinho busca abraçar chance na Seleção após bom início no Aston Villa

Surpresa na última convocação do técnico Tite, Philippe Coutinho terá a chance de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira após mais de um ano. Tentando retomar a sua melhor forma, o meia de 29 anos espera agarrar a oportunidade e permanecer em um grupo para o qual não vinha sendo chamado.

Coutinho voltará a começar uma partida pela Seleção após longo período Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Nesta quinta-feira (17), às 18h (de Brasília), ele deverá chegar a seu 63ª jogo pela equipe nacional. Fora dela desde outubro de 2020, retorna no embate com o Equador, em Quito, pelas Eliminatórias da opa do Mundo - o duelo será exibido pela Globo e pela SporTV.

Lembrado no início do torneio qualificatório para o Mundial do Qatar, Coutinho marcou na vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia e foi titular também no triunfo por 4 a 2 sobre o Peru. Depois disso, não foi mais utilizado por Tite.

O carioca chegou a ser convocado no final de 2021, porque o treinador não pôde acionar jogadores que atuavam no Brasil, caso de Éverton Ribeiro. Nos jogos contra Colômbia e Argentina, porém, não saiu do banco de reservas.

Agora, a situação é diferente. Animado por um bom começo no Aston Villa, da Inglaterra, o atleta voltou à seleção mais valorizado pelo comandante.

"O Coutinho é um jogador de armação e conclusão importantes. Ele que vem retomando seu melhor nível", afirmou Tite.

O período longe da seleção coincidiu com um momento de pouco prestígio no Barcelona. Ele chegou ao clube com grande expectativa, em 2018, depois de se destacar no Liverpool --clube pelo qual marcou 54 gols em 201 participações--, mas não apresentou o que era esperado.

Emprestado ao Bayern em 2019, retornou em 2020. Regressou sem se firmar como titular, embora estivesse no elenco campeão da Champions League, e novamente não empolgou na equipe catalã.

Buscando recuperar o prestígio que já teve e o futebol que já mostrou ser capaz de jogar, o brasileiro decidiu retornar à Inglaterra. Agora está no Aston Villa e é treinado por Steven Gerrard, seu companheiro nos tempos de Liverpool.

Foi anunciado pelo novo clube em 7 de janeiro de 2021 e anunciado por Tite no dia 13. Dois dias depois da convocação, estreou entrando no segundo tempo e marcando no empate por 2 a 2 com o Manchester United. No último dia 22, foi titular pela primeira vez e celebrou o triunfo por 1 a 0 sobre o Everton.

Lembrado por Tite novamente, a menos de um ano da Copa, Coutinho ganha valiosa chance para tentar buscar sua vaga no Qatar. O Brasil já está classificado, o que permitirá ao técnico promover testes e fazer ajustes até a convocação final.