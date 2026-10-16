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Taekwondo

Delegação capixaba disputa Brasileiro de Poomsae a partir desta quinta-feira (15), em São Paulo

Delegação é liderada por Manuela Feliz

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2026 às 14:32
Delegação capixaba disputa Brasileiro de Poomsae a partir desta quinta-feira (15), em São Paulo
Delegação capixaba disputa Brasileiro de Poomsae a partir desta quinta-feira (15), em São Paulo Bruna Moreto


O Espírito Santo estará na disputa do Campeonato Brasileiro de Poomsae 2026, realizado de 15 a 17 de outubro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP). Na delegação Manuela Feliz, primeira mulher capixaba a comandar a Seleção Brasileira de Taekwondo e os atletas Pedro Paulo Francelino, Andreza Lube, Valentina Reis e Gabriel Mendes, que representarão o Estado na competição organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).


O campeonato reúne competidores das categorias infantil, cadete, juvenil e adulto, nas modalidades poomsae reconhecido e estilo livre, com disputas para atletas de faixas coloridas e faixas pretas. No poomsae reconhecido, os participantes executam sequências tradicionais de movimentos do taekwondo, avaliadas por critérios técnicos. Já no estilo livre, as apresentações incorporam elementos coreográficos e movimentos acrobáticos, acompanhados por música.


À frente da equipe capixaba, Manuela Feliz leva ao campeonato a experiência de quarenta anos de taekwondo. Antes de técnica, ela integrou a seleção como atleta e a sua trajetória é inspiração para outras mulheres do Espírito Santo no esporte.


“Representar o Espírito Santo em um Campeonato Brasileiro é uma oportunidade de mostrar a qualidade do trabalho desenvolvido no nosso Estado. O poomsae exige muita disciplina, concentração, precisão e dedicação aos treinamentos. Estamos trabalhando para que nossos atletas entrem em quadra preparados para demonstrar tudo o que vêm construindo e para representar o nosso Estado da melhor maneira possível”, afirma Manuela.


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