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Em Volta Redonda

Com boa atuação ofensiva, Vasco estreia com vitória no Carioca

Gabriel Pec, Nenê, Raniel e Juninho marcaram os gols do  Cruz-Maltino na vitória por 4 a 2 contra o Voltaço, pela primeira rodada do Estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2022 às 21:14

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 21:14

Vasco
Gabriel Pec fez o primeiro gol do jogo e do Vasco no Carioca Crédito: Thiago Ribeiro/Agif/Folhapress
Se o torcedor do Vasco ainda está desconfiado após um 2021 frustrante e sem acesso à Série A, ao menos na primeira partida da temporada o cartão de visitas foi positivo. Se impondo no estádio Raulino de Oliveira (RJ), o Cruzmaltino venceu o dono da casa Volta Redonda por 4 a 2 — com atuação de destaque de Gabriel Pec — e começou o Campeonato Carioca com o pé direito.
O jovem atacante Pec fez um bonito gol e deu uma linda assistência para o de Nenê. O estreante Raniel, ex-Santos, deixou o dele assim como o prata-da-casa Juninho. Pedrinho e Dilsinho fizeram para o Voltaço.
No próximo sábado (29), às 21h, o Vasco recebe o Boavista, em São Januário, pela segunda rodada. Já o Volta Redonda recebe o Flamengo no Raulino de Oliveira. Gol para dar moral a Raniel Vindo de passagens apagadas de Santos e São Paulo, Raniel não poderia começar melhor sua era no Vasco.
Atuando com a camisa 9, o jogador fez um gol típico de centroavante, testando para baixo. O tento foi importante para elevar o moral do atacante.

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Com informações do Lance e agências

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