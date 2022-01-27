Com boa atuação ofensiva, Vasco estreia com vitória no Carioca

Gabriel Pec fez o primeiro gol do jogo e do Vasco no Carioca Crédito: Thiago Ribeiro/Agif/Folhapress

Se o torcedor do Vasco ainda está desconfiado após um 2021 frustrante e sem acesso à Série A, ao menos na primeira partida da temporada o cartão de visitas foi positivo. Se impondo no estádio Raulino de Oliveira (RJ), o Cruzmaltino venceu o dono da casa Volta Redonda por 4 a 2 — com atuação de destaque de Gabriel Pec — e começou o Campeonato Carioca com o pé direito.

O jovem atacante Pec fez um bonito gol e deu uma linda assistência para o de Nenê. O estreante Raniel, ex-Santos, deixou o dele assim como o prata-da-casa Juninho. Pedrinho e Dilsinho fizeram para o Voltaço.

VENCE O GIGANTE DA COLINA!



⚽ PEC

⚽ Raniel

⚽ Nenê

⚽ Juninho#VRExVAS pic.twitter.com/tdOBUtI0tQ — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 27, 2022

No próximo sábado (29), às 21h, o Vasco recebe o Boavista, em São Januário, pela segunda rodada. Já o Volta Redonda recebe o Flamengo no Raulino de Oliveira. Gol para dar moral a Raniel Vindo de passagens apagadas de Santos e São Paulo, Raniel não poderia começar melhor sua era no Vasco.

Atuando com a camisa 9, o jogador fez um gol típico de centroavante, testando para baixo. O tento foi importante para elevar o moral do atacante.