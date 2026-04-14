Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026

A influência dos astros nas emoções dos nativos poderá abrir espaço para reflexões importantes Crédito: Imagem: Nimaxs | Shutterstock

Nesta terça-feira, os astros movimentarão as emoções e abrirão espaço para reflexões importantes. Enquanto alguns nativos tenderão a buscar mais silêncio para compreender o que sentem, outros aproveitarão as energias do dia para avançar na carreira, fortalecer vínculos e tirar planos do papel. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar melhor as oportunidades e lidar com os desafios do dia.

Áries

O ariano deverá investir no silêncio para clarear as ideias Crédito: Imagem: CHORNYI SERHII | Shutterstock

Você buscará se recolher para organizar os pensamentos. No processo, a sua intuição o(a) ajudará a resolver questões que estavam inconscientes. Ao mesmo tempo, reflexões profundas sobre a sua imagem e forma de se expressar poderão surgir. Essa situação exigirá cuidado com as ações e palavras. O melhor será investir no silêncio para clarear as ideias.

Touro

O taurino precisará organizar os pensamentos antes de qualquer iniciativa Crédito: Imagem: CHORNYI SERHII | Shutterstock

Ao longo desta terça-feira, a sua mente processará informações profundas. Nesse cenário, você deverá ter cautela para não agir de modo impulsivo ou se envolver em confusões. Para tanto, organize os pensamentos antes de qualquer iniciativa e procure canalizar a energia mental do dia para a reflexão.

Gêmeos

O geminiano poderá colher os frutos da própria dedicação e carisma Crédito: Imagem: CHORNYI SERHII | Shutterstock

Você desejará expandir os contatos profissionais nesta terça-feira. Inclusive, poderá colher os frutos da sua dedicação e carisma. De modo geral, o dia favorecerá a realização de projetos coletivos e trará oportunidades de crescimento. Aproveite as boas energias para impulsionar a carreira e fortalecer os laços com pessoas que compartilham ideais semelhantes aos seus.

Câncer

A autoconfiança do canceriano poderá ajudá-lo a atrair boas oportunidades de crescimento profissional e pessoal Crédito: Imagem: CHORNYI SERHII | Shutterstock

A autoconfiança poderá ajudá-lo(a) a atrair boas oportunidades de crescimento profissional e pessoal. De modo geral, será um dia de maior clareza, o que permitirá que receba apoio e concretize os projetos que trazem benefícios e satisfação. Apenas não se esqueça de agir com determinação e otimismo ao longo do dia.

Leão

O leonino deverá aproveitar o dia para se libertar de pesos do passado, permitindo que a prosperidade flua Crédito: Imagem: CHORNYI SERHII | Shutterstock

Você terá facilidade para lidar com transformações profundas e resolver pendências financeiras ou emocionais que pareciam complexas. Também conseguirá superar as crises e encarar as perdas com mais leveza. Logo, aproveite este dia para se libertar de pesos do passado, permitindo que a prosperidade flua com mais naturalidade.

Virgem

O dia será favorável para o virginiano resolver antigos conflitos Crédito: Imagem: CHORNYI SERHII | Shutterstock

A terça-feira tenderá a ser favorável para resolver antigos conflitos, permitindo que você encontre apoio nas pessoas ao redor e amplie seus horizontes. Ao longo do dia, esteja aberto(a) à colaboração e cultive a empatia. Essas atitudes ajudarão você a aproveitar melhor as energias do dia, fortalecendo vínculos afetivos e parcerias profissionais.

Libra

Será um bom dia para o libriano cuidar da saúde e organizar as tarefas diárias Crédito: Imagem: CHORNYI SERHII | Shutterstock

Haverá uma energia positiva na rotina de trabalho, o que tenderá a elevar a sua produtividade e ajudá-lo(a) a resolver pendências com mais facilidade. Além disso, será um bom dia para cuidar da saúde e organizar as tarefas diárias de forma eficiente. No processo, procure agir com generosidade e confiança para atrair boas oportunidades de crescimento.

Escorpião

A criatividade do escorpiano favorecerá os momentos de lazer, os romances e a expressão dos seus talentos Crédito: Imagem: CHORNYI SERHII | Shutterstock

Você sentirá um impulso criativo, o que favorecerá os momentos de lazer, os romances e a expressão dos seus talentos. Ainda nesta terça-feira, também será possível que surjam oportunidades de expansão em projetos pessoais ou uma conexão maior com a sua alegria de viver. Aproveite as boas energias do dia para buscar prazer em suas atividades.

Sagitário

O sagitariano deverá valorizar o acolhimento das pessoas próximas e investir no conforto do seu espaço Crédito: Imagem: CHORNYI SERHII | Shutterstock

Será um bom dia para fortalecer os laços familiares e buscar maior estabilidade no ambiente doméstico. Isso porque o apoio mútuo e a harmonia trarão uma sensação de segurança emocional e crescimento pessoal. Ao longo desta terça-feira, valorize o acolhimento das pessoas próximas e invista no conforto do seu espaço.

Capricórnio

A clareza mental e a sensibilidade do capricorniano estarão em alta Crédito: Imagem: CHORNYI SERHII | Shutterstock

Você sentirá facilidade para expressar os seus sentimentos e ideias, o que favorecerá conversas esclarecedoras com pessoas próximas e familiares. Além disso, a clareza mental e a sensibilidade estarão em alta, permitindo que aprenda coisas novas com rapidez e encontre soluções inteligentes para questões cotidianas que antes pareciam travadas. Aproveite essa abertura para compartilhar os seus projetos.

Aquário

O aquariano poderá firmar acordos com ganhos concretos e identificar novas oportunidades de crescimento Crédito: Imagem: CHORNYI SERHII | Shutterstock

Nesta terça-feira, haverá facilidade para organizar a vida financeira e comunicar ideias de forma estratégica. Com esse cenário favorável, você poderá firmar acordos com ganhos concretos e identificar novas oportunidades de crescimento. O dia será ideal para planejar os próximos passos com clareza mental, foco e confiança.

Peixes

A autoconfiança do pisciano poderá estar elevada, favorecendo o surgimento de convites e parcerias prósperas Crédito: Imagem: CHORNYI SERHII | Shutterstock