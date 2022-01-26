Nene com a 10, Figueiredo com a 15: confira a nova numeração do Vasco

O Vasco divulgou, na tarde desta quarta-feira, a numeração que os jogadores vão utilizar ao longo desta temporada. A principal mudança foi a camisa 10, que volta a Nene após ter sido utilizada por Morato em 2021. O número 9, que vestiu Laranjeira no ano passado, passa a ser de Raniel. Destaque do time na Copa São Paulo, Figueiredo vai usar a 15. Confira a lista completa.1 Thiago Rodrigues3 Léo Matos4 Anderson Conceição5 Yuri Lara6 Edimar7 Bruno Nazário8 Vitinho9 Raniel10 Nene11 Gabriel Pec12 Vanderlei13 Luis Cangá15 Figueiredo17 Weverton18 Matheus Barbosa19 Matías Galarza20 Weverton Jesus22 Alexander24 Halls25 Jhon Sánchez27 JP Galvão30 Eric Pimentel32 MT33 Sarrafiore34 Patrick38 Laranjeira40 Ulisses44 Zé Vitor45 Riquelme46 Isaque49 Vinícius50 Juninho57 Cadu99 Getúlio
