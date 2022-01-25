Vasco fecha patrocínio de dois anos com empresa de energéticos; Ronaldinho é embaixador da marca

O Vasco acertou com a Vrauu Energy Drink Brasil para ser a nova patrocinadora do clube. A marca estampará a barra das costas do uniforme cruz-maltino, abaixo do número. Nesta quarta, acontecerá um evento para oficializar o negócio, na mesma data em que o time estreia no Carioca, contra o Volta Redonda, às 19h, no Raulino de Oliveira. O nome do patrocinador foi informado inicialmente pelo site "Jogada 10" e confirmada pelo Lance!Dessa forma, o contrato terá duração de dois anos e prevê ações de marketing. Algumas delas contarão com a participação do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que é embaixador da marca. O acordo será assinado nesta quarta, e havia a expectativa da presença do craque em São Januário, porém ele terá outro compromisso.