Bruno Gomes entra na Justiça para rescindir o contrato com o Vasco

Enquanto dá início à caminhada em 2022, o Vasco perde um ativo. O volante Bruno Gomes entrou na Justiça para rescindir o contrato com o clube e, deste modo, não deverá mais atuar pelo clube. Ele já havia pedido para ser negociado e, por isso, vinha treinando separado do elenco principal.O vínculo de Bruno com o clube de São Januário vai até o final do ano que vem. A comissão técnica pretendia contar com ele para a temporada, mas o jogador foi irredutível na decisão de deixar o clube. A ideia do departamento de futebol era emprestar o atleta.
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Contudo, o Vasco deve aos jogadores pelo menos as folhas de dezembro, 13º e férias aos jogadores. Revelado pelo Cruz-Maltino, o meio-campista tem 20 anos e 66 partidas como profissional.
A "Arena Cruzmaltina" informou que o valor cobrado por Bruno Gomes é de R$ 2 milhões. O Vasco trata a situação com cautela, internamente.
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