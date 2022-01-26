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futebol

Bruno Gomes entra na Justiça para rescindir o contrato com o Vasco

Meio-campista vem treinando separadamente após pedir para ser negociado, mas não houve acordo quanto ao destino do jogador de 20 anos...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 20:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 20:07
Enquanto dá início à caminhada em 2022, o Vasco perde um ativo. O volante Bruno Gomes entrou na Justiça para rescindir o contrato com o clube e, deste modo, não deverá mais atuar pelo clube. Ele já havia pedido para ser negociado e, por isso, vinha treinando separado do elenco principal.O vínculo de Bruno com o clube de São Januário vai até o final do ano que vem. A comissão técnica pretendia contar com ele para a temporada, mas o jogador foi irredutível na decisão de deixar o clube. A ideia do departamento de futebol era emprestar o atleta.
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Contudo, o Vasco deve aos jogadores pelo menos as folhas de dezembro, 13º e férias aos jogadores. Revelado pelo Cruz-Maltino, o meio-campista tem 20 anos e 66 partidas como profissional.
A "Arena Cruzmaltina" informou que o valor cobrado por Bruno Gomes é de R$ 2 milhões. O Vasco trata a situação com cautela, internamente.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: BrunoGomesfoireveladopeloVasco,masvêseufuturolongedeSãoJanuário(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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