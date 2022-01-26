Bruno Gomes entra na Justiça para rescindir o contrato com o Vasco

Enquanto dá início à caminhada em 2022, o Vasco perde um ativo. O volante Bruno Gomes entrou na Justiça para rescindir o contrato com o clube e, deste modo, não deverá mais atuar pelo clube. Ele já havia pedido para ser negociado e, por isso, vinha treinando separado do elenco principal.O vínculo de Bruno com o clube de São Januário vai até o final do ano que vem. A comissão técnica pretendia contar com ele para a temporada, mas o jogador foi irredutível na decisão de deixar o clube. A ideia do departamento de futebol era emprestar o atleta.