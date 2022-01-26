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futebol

Supercopa: partida entre Atlético-MG e Flamengo tem local confirmado

A Supercopa do Brasil, vale lembrar, será disputada no dia 20 de fevereiro; o Flamengo conquistou o título nas duas últimas temporadas...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 20:27

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 20:27
Depois de ter a data confirmada para o dia 20 de fevereiro, a Supercopa do Brasil também já tem local definido para acontecer. Assim, a partida entre Atlético-MG e Flamengo ocorrerá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN.> Estudo Valuation aponta os 30 clubes mais valiosos do Brasil em 2021A Supercopa, vale lembrar, põe frente a frente o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. Como o Galo conquistou as duas competições, o regulamento previa que o vice do Campeonato Brasileiro - o Flamengo, no caso - garantisse vaga para a disputa.
Desde que a CBF reintroduziu a Supercopa do Brasil no calendário do futebol nacional, há dois anos, o Flamengo venceu as duas edições realizadas. Em 2020, venceu o Athletico por 3 a 0 e, em 2021, superou o Palmeiras nos pênaltis após o empate em 2 a 2. Nas duas vezes, o Rubro-Negro chegou como campeão brasileiro e as finais também foram no Mané Garrincha, em Brasília.
Crédito: FlamengoeAtlético-MGmedemforçaspelaSupercopa(Foto:PedroSouza/Atlético

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