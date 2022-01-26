Supercopa: partida entre Atlético-MG e Flamengo tem local confirmado

Depois de ter a data confirmada para o dia 20 de fevereiro, a Supercopa do Brasil também já tem local definido para acontecer. Assim, a partida entre Atlético-MG e Flamengo ocorrerá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN.> Estudo Valuation aponta os 30 clubes mais valiosos do Brasil em 2021A Supercopa, vale lembrar, põe frente a frente o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. Como o Galo conquistou as duas competições, o regulamento previa que o vice do Campeonato Brasileiro - o Flamengo, no caso - garantisse vaga para a disputa.