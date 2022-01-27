Atlético-MG sai atrás, mas evita derrota para o Villa Nova na estreia do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG estreou com um empate no Campeonato Mineiro de 2022 diante do Villa Nova, por 1 a 1, em Nova Lima. Os gols foram marcados por Thiago Mosquito, para o Leão, e Borrero, para o Galo, no fim do jogo. O duelo foi muito equilibrado, e o Alvinegro sentiu o peso da pré-temporada. O Villa não tinha nada com isso e se aproveitou da melhor forma física para sair na frente do placar. Somente com muito esforço, o Atlético evitou a primeira derrota no ano para o bom time da Grande BH, que promete ser uma das surpresas do campeonato. O Galo volta a campo no sábado, 29 de janeiro, às 16h30, diante do Tombense, em casa. O Villa vai ao Sul de Minas no domingo, 30, às 17h, para encarar o Pouso Alegre.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA VILLA NOVA 1 x 1 ATLÉTICO-MGData: 26 de janeiro 2022Horário: 19h(de Brasília)Local: Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima Assistentes: Felipe Alan da Costa e Marcyano da Silva VicenteGols: Thiago Mosquito (1-0), Borrero (1-1)Cartões amarelos: Thiago Mosquito (VIL), Guga (ATL)
VILLA NOVA (Técnico: BRUNO PIVETTI)
Glaycon, Danilo Belão,,Gabriel Furtado ,Kadu, Leandro Salino e Hipólito; Branquinho (Adriano Amorim), Wesley, (Gustavo Crecci), Thiago Mosquito, Renan Mota (Klysman) e Alessandro Vinicius
ATLÉTICO-MG (Técnico: ANTONIO MOHAMED)
Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes e Dodô; Neto, Guilherme Castilho (Zaracho), Echaporã(Savarino), Ademir (Felipe Felício), Fabio Gomes e Eduardo Sasha (Borrero)