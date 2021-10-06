Eliminatórias sul-americanas

Brasil vai ter Alisson, Arana, Fabinho e Gabriel Jesus contra a Venezuela

O Brasil lidera as Eliminatórias com 24 pontos, após oito rodadas; a partida acontece às 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira (07), em Caracas
Agência Estado

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 14:48

O goleiro brasileiro Alisson, que joga pelo Liverpool, é um dos convocados para o duelo da Seleção contra a Venezuela.  Crédito: Reprodução/Liverpool FC
Alisson, Arana, Fabinho e Gabriel Jesus serão as novidades da seleção brasileira no duelo contra a Venezuela, válido pela 11ª rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, que acontece às 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira (07), em Caracas. O técnico Tite orientou o último treino antes da partida, nesta quarta-feira (06), em Bogotá, na Colômbia.
Gabriel Jesus, que não atua pela seleção desde as quartas de final da Copa América, contra o Chile, quando foi expulso, vai fazer a dupla de ataque com Gabriel Barbosa. Ele serão abastecidos por Éverton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá.
Fabinho será o cabeça de área em substituição a Casemiro, cortado na terça-feira por causa de uma infecção em um dente. Já no setor defensivo, Alisson volta para a meta, enquanto Arana fará sua estreia na seleção principal pela lateral-esquerda.
O Brasil lidera as Eliminatórias com 24 pontos, após oito rodadas. Após a Venezuela, a seleção terá pela frente a Colômbia, no domingo, em Barranquilla, e o Uruguai, na quinta-feira (dia 14), em Manaus.

