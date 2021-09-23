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futebol

Atuação contra o Libertad coloca Artur em duas brigas diferentes na Sul-Americana

Atacante do Bragantino tem importante desempenho na competição onde o clube está perto da primeira final continental de sua história...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 09:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 09:51
Crédito: Jogador tem seis gols e três assistências na competição (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Contratado no ano passado junto ao Palmeiras como peça de destaque, o atacante Artur vive, em números e em desempenho técnico, o seu momento mais destacado com a camisa do Bragantino. Fase essa muito bem traduzida na atuação diante do Libertad, na última quarta-feira (22). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom a assistência para o tento de Ytalo e o gol marcado frente a equipe paraguaia que construíram a vitória em casa por 2 a 0, o jogador de 23 anos de idade chegou aos seis tentos na Copa Sul-Americana além de três assistências, totalizando participação em nove dos 17 gols feitos pelo Massa Bruta no torneio.
Quando se observa a lista de maiores assistentes e goleadores da Sula, é possível ter uma noção mais palpável do quão importante tem sido a participação de Artur.
O jogador é o vice-artilheiro ao lado de Gustavo Del Prete (Montevideo Wanderers) e Jonathan Herrera (Independiente), estando três gols atrás do ponteiro da lista que é Agustín Álvarez, atacante do Peñarol. Nos passes para gol, ele divide a segunda posição com outros seis nomes ao dar três assistências, uma a menos do que Jesús Trindade (Peñarol) e Nikão, do Athletico-PR.
Desde que chegou ao Braga, Artur acumula 91 partidas com 16 gols e 19 assistências, totalizando 35 participações para gols da equipe dirigida por Mauricio Barbieri.

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