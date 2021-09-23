Atuação contra o Libertad coloca Artur em duas brigas diferentes na Sul-Americana

Crédito: Jogador tem seis gols e três assistências na competição (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Contratado no ano passado junto ao Palmeiras como peça de destaque, o atacante Artur vive, em números e em desempenho técnico, o seu momento mais destacado com a camisa do Bragantino. Fase essa muito bem traduzida na atuação diante do Libertad, na última quarta-feira (22). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCom a assistência para o tento de Ytalo e o gol marcado frente a equipe paraguaia que construíram a vitória em casa por 2 a 0, o jogador de 23 anos de idade chegou aos seis tentos na Copa Sul-Americana além de três assistências, totalizando participação em nove dos 17 gols feitos pelo Massa Bruta no torneio.

Quando se observa a lista de maiores assistentes e goleadores da Sula, é possível ter uma noção mais palpável do quão importante tem sido a participação de Artur.

O jogador é o vice-artilheiro ao lado de Gustavo Del Prete (Montevideo Wanderers) e Jonathan Herrera (Independiente), estando três gols atrás do ponteiro da lista que é Agustín Álvarez, atacante do Peñarol. Nos passes para gol, ele divide a segunda posição com outros seis nomes ao dar três assistências, uma a menos do que Jesús Trindade (Peñarol) e Nikão, do Athletico-PR.