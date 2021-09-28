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futebol

Barbieri projeta semi da Sul-Americana contra o Libertad

Treinador sabe que o Massa Bruta será pressionado no confronto do Defensores Del Chaco...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 21:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 21:05
Crédito: Reprodução/Bragantino
A semana é decisiva na história do Red Bull Bragantino. Após bater o Libertad por 2 a 0 pela semi da Copa Sul-Americana, o Massa Bruta está perto de garantir uma vaga na decisão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na última conversa com a imprensa, Barbieri projetou o confronto e espera muita pressão do time paraguaio no Defensores Del Chaco.
‘Espero muita pressão, um jogo difícil, de muito contato, tentando se impor fisicamente. Temos que estar preparados para isso. Eles vão ceder espaços, mas porque eles não têm nada a perder. Cabe a nós ser efetivos para aproveitar esses espaços’, afirmou.
No jogo em solo paraguaio, o Bragantino pode empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença para avançar na Sul-Americana.

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