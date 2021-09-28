Barbieri projeta semi da Sul-Americana contra o Libertad

Crédito: Reprodução/Bragantino

A semana é decisiva na história do Red Bull Bragantino. Após bater o Libertad por 2 a 0 pela semi da Copa Sul-Americana, o Massa Bruta está perto de garantir uma vaga na decisão.

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Na última conversa com a imprensa, Barbieri projetou o confronto e espera muita pressão do time paraguaio no Defensores Del Chaco.

‘Espero muita pressão, um jogo difícil, de muito contato, tentando se impor fisicamente. Temos que estar preparados para isso. Eles vão ceder espaços, mas porque eles não têm nada a perder. Cabe a nós ser efetivos para aproveitar esses espaços’, afirmou.