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Os prováveis times de Bragantino e Libertad pela Copa Sul-Americana

Confronto a ser disputado no Nabi Abi Chedid terá a presença de 2,5 mil sócios do Massa Bruta...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 14:53

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 14:53

Crédito: Nabizão volta a abrigar torcida do Braga após mais de 18 meses (Divulgação/Red Bull Bragantino
Iniciando a disputa mais importante de sua história, o Bragantino abre a semifinal da Copa Sul-Americana recebendo o Libertad-PAR nesta quarta-feira (22) às 19h15 (de Brasília) no Nabi Abi Chedid. E a partida tem um tom ainda mais especial do que buscar a final continental inédita.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque o jogo marcará o reencontro do clube de Bragança Paulista, mesmo que parcial, com os seus fãs desde o início da pandemia em março de 2020. Diante dos protocolos de segurança existentes, 2,5 mil sócios do Bragantino foram autorizados a comparecer ao Nabizão.
A última vez que o time dirigido atualmente por Mauricio Barbieri jogou para seu torcedor foi em 29 de março do ano passado. A partida, válida pelo Paulistão frente ao Água Santa, terminou com goleada do Massa Bruta por 4 a 0.
Das peças que tinha à disposição na última rodada, a tendência é que apenas Luas Evangelista apareça no banco de reservas. Fazendo, assim, com que a provável escalação tenha Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo.
Do lado da equipe paraguaia, a equipe que não faz uma boa campanha no Clausura após a disputa de nove rodadas, estando em sétimo lugar com 11 pontos sendo que a elite do Paraguai contém apenas 12 times. Apesar do retrospecto geral, o clube de Assunção tem apenas uma derrota nos últimos cinco jogos e certamente buscará o valioso gol como visitante que, nos torneios da Conmebol, ainda conta como critério de desempate.
O técnico Daniel Garnero deve começar o confronto no Brasil com Martín Silva; Mayada, Viera, Alexander Barboza e Vangioni; Villaba, Hugo Martínez, Bocanegra, Ramón Martínez e Franco; Carlos Ferreira.

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