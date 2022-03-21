Sem vingar, Flamengo empresta "promessa" para time dos EUA

O atacante Thiaguinho é o novo reforço do Houston Dynamo FC. dos Estados Unidos. Sem espaço no elenco profissional e liberado pelo Flamengo desde o início da temporada, o jogador de 21 anos foi anunciado pelo clube americano nesta segunda. Thiaguinho chega ao Houston, da Major League Soccer, por empréstimo até dezembro, com opção de compra fixado ao fim deste período.

Thiaguinho foi comprado como promessa do Náutico, mas não conseguiu se firmar no Flamengo Crédito: Alexandre Durão/Código 19/Folhapress

Caso exerça o direito de compra, o Houston terá que desembolsar 1 milhão e 500 mil dólares, cerca de R$ 7,4 milhões na cotação de hoje, ao Flamengo. Thiaguinho teve os direitos econômicos adquiridos pelo em 2019, por R$ 4,9 milhões ao Náutico, clube que o atacante voltou por empréstimo, em 2020. O contrato de Thiaguinho com o Flamengo é válido até dezembro de 2024.

Thiaguinho já foi anunciado pelo Houston Dynamo FC Crédito: Divulgação/Houston Dynamo FC