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Sem vingar, Flamengo empresta "promessa" para time dos EUA

Com pouco espaço no elenco, o atacante Thiaguinho defenderá o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, por empréstimo de um ano com opção de compra
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 19:12

Publicado em 21 de Março de 2022 às 19:12

O atacante Thiaguinho é o novo reforço do Houston Dynamo FC. dos Estados Unidos. Sem espaço no elenco profissional e liberado pelo Flamengo desde o início da temporada, o jogador de 21 anos foi anunciado pelo clube americano nesta segunda. Thiaguinho chega ao Houston, da Major League Soccer, por empréstimo até dezembro, com opção de compra fixado ao fim deste período.
Flamengo
Thiaguinho foi comprado como promessa do Náutico, mas não conseguiu se firmar no Flamengo Crédito: Alexandre Durão/Código 19/Folhapress
Caso exerça o direito de compra, o Houston terá que desembolsar 1 milhão e 500 mil dólares, cerca de R$ 7,4 milhões na cotação de hoje, ao Flamengo. Thiaguinho teve os direitos econômicos adquiridos pelo em 2019, por R$ 4,9 milhões ao Náutico, clube que o atacante voltou por empréstimo, em 2020. O contrato de Thiaguinho com o Flamengo é válido até dezembro de 2024.
Thiaguinho já foi anunciado pelo Houston Dynamo FC Crédito: Divulgação/Houston Dynamo FC
Mesmo nas divisões de base do Rubro-Negro o jogador não conseguiu firmar-se, e, após estourar a idade do Sub-20, foi liberado para buscar novos clubes neste início de ano, assim como o meia Yuri de Oliveira e goleiro João Fernando.

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