Chá de capim-santo: 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

De aroma marcante e sabor suave, o capim-santo, também conhecido como capim-limão ou capim-cidreira, é uma planta bastante utilizada na preparação de chás. Isso porque ele tem compostos bioativos que podem contribuir para o bem-estar do corpo. Inclusive, no Brasil, ele está listado no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (3ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além disso, pode ser combinado com diferentes ingredientes que ajudam a potencializar os seus efeitos.