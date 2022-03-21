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Saiba quanto o Flamengo lucrou com a operação do jogo contra o Vasco, no Maracanã, na semifinal do Carioca

Mesmo com os resultados financeiros positivos nas duas partidas contra o Vasco, Rubro-Negro ainda está em déficit levando em consideração todos os jogos do Estadual...
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Publicado em 

21 mar 2022 às 16:10

Publicado em 21 de Março de 2022 às 16:10

Os mais de 58 mil torcedores presentes (54.931 pagantes) na vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Vasco, na semifinal do Campeonato Carioca, garantiram ao clube o segundo melhor resultado financeiro no Estadual: R$ 234.775,68. Contudo, levando em consideração todas rodadas da Taça Guanabara e as semifinais, o Rubro-Negro segue com déficit de R$ 268.941,88 na competição.O resultado financeiro do segundo jogo da semifinal contra o Vasco, domingo, só não foi melhor do que a rodada final da Taça Guanabara, na goleada por 6 a 0 sobre o Bangu, que marcou a reabertura do Maracanã e teve mais de 61 mil torcedores pagantes. Antes dessa partida, o Flamengo havia tido prejuízo em nove de 10 rodadas da primeira fase, que teve um déficit total de R$ 519 mil. No primeiro clássico contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca, o lucro do Flamengo foi de R$ 15.570,36. Classificado para a decisão do Estadual, o Rubro-Negro aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense e Botafogo, que disputam a ida da semifinal nesta segunda-feira, no Estádio Nilton Santos.
Crédito: AtorcidadoFlamengo,noMaracanã,napartidacontraoVasco(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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