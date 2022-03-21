Flamengo de Paulo Sousa chega a 80% de aproveitamento: os goleadores, garçons, desarmes e mais

O Flamengo venceu o Vasco nos dois jogos realizados pelas semifinais do Campeonato Carioca e se classificação à decisão da competição sem sofrer gols, inclusive, o que acentuou os bons números de Paulo Sousa à frente do clube. O aproveitamento chegou a 80,5%, por exemplo.
Ao todo, são 12 jogos do português sob o comando do Fla, sendo 11 pelo Cariocão e um pela Supercopa do Brasil, que terminou empatado no tempo regulamentar e, nos pênaltis, o Atlético-MG levou a melhor e sagrou-se campeão. Nos 90 minutos, a única derrota do Rubro-Negro do Mister ocorreu contra o Fluminense, na Taça Guanabara.
São nove vitórias, dois empates e uma derrota, com 29 gols marcados e nove sofridos, até aqui. Gabigol, com nove bolas na rede, Arrascaeta, com cinco, e Pedro, autor de três tentos em 2022, são os principais goleadores da Era Paulo Sousa.
ASSISTÊNCIAS E DESARMES
Já em relação a assistências, há três atletas que estão no topo, com quatro passes para gols: Lázaro, Vitinho e Arrascaeta. Arão soma dois e está na segunda colocação do ranking interno. E quem mais acerta passes, no geral, é Filipe Luís, que tem atuado como zagueiro pela esquerda, com 488.
RODAGEM AO ELENCO
Até o momento, Paulo Sousa só repetiu uma escalação desde que chegou ao Flamengo. Os 11 iniciais do Flamengo x Vasco pela Taça Guanabara foram os mesmos do Clássico dos Milhões válido pelo confronto de ida das semifinais do Carioca (veja abaixo todas as escalações). São 27 atletas utilizados - apenas Rodrigo Caio (lesionado), Ramon e Matheus Cunha não foram utilizados pelo técnico.
Por falar na rodagem do elenco, Gabigol, Hugo Souza e Arrascaeta estão entre os jogadores mais utilizados por Sousa. A minutagem é a seguinte:
TODAS AS ESCALAÇÃO DA ERA PAULO SOUSA
Flamengo 3x0 Boavista (3ª rodada do Carioca)Hugo Souza; Gustavo Henrique (David Luiz, 16'/2ºT), Noga e Cleiton; Matheuzinho, João Gomes (Willian Arão, 16'/2ºT), Thiago Maia e Renê (Everton Ribeiro, Intervalo); Vitinho, Marinho (Gabigol, Intervalo) e Pedro (Rodinei. 27'/2ºT) - Técnico: Paulo Sousa.
Flamengo 0x1 Fluminense (4ª rodada do Carioca)Hugo; Rodinei (Isla, 38'/2ºT), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira (João Gomes, 15'/2ºT), Diego (Marinho, 6'/2ºT), Arrascaeta (Lázaro, 38'/2ºT) e Everton Ribeiro (Vitinho, 15'/2ºT); Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.
Flamengo 2x1 Audax (5ª rodada do Carioca)Hugo Souza; Isla, Léo Pereira e Filipe Luís (Cleiton, 13'/2ºT); Matheuzinho (Everton Ribeiro, 32'/2ºT), Andreas Pereira; Thiago Maia (Willian Arão, 13'/2ºT), Lázaro e Arrascaeta (Marinho, 13'/2ºT); Gabigol e Pedro (Diego, 41'/2ºT) - Técnico: Paulo Sousa.
Flamengo 5x0 Nova Iguaçu (6º rodada do Carioca)Hugo Souza; Fabrício Bruno, Gustavo Henrique (Filipe Luís, 15'/2ºT) e Léo Pereira (Pedro, 34'/2ºT); Rodinei, Willian Arão, João Gomes (Diego, 15'/2ºT), Arrascaeta e Everton Ribeiro (Renê, 34'/2ºT); Marinho (Vitinho, 15'/2ºT) e Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.
Madureira 1x2 Flamengo (7ª rodada do Carioca)Diego Alves; Isla (Matheuzinho, 18'/2ºT), Noga, Cleiton e Renê (David Luiz, 28'/2ºT); João Gomes, Andreas Pereira (Willian Arão, 39'/1ºT) e Diego; Vitinho (Bruno Henrique, 18'/2ºT), Marinho (Everton Ribeiro, intervalo) e Pedro - Técnico: Paulo Sousa.
Atlético-MG 2(8)x(7)2 Flamengo (Supercopa do Brasil)Hugo Souza; Rodinei (Matheuzinho,, 37'/2ºT)), Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Filipe Luís, 37'/2ºT); Willian Arão, João Gomes, Everton Ribeiro (Lázaro, 17'/2ºT) e Arrascaeta (Vitinho, 37'/2ºT); Bruno Henrique (Diego, 26'/2ºT) e Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.
Botafogo 1x3 Flamengo (8ª rodada do Carioca)Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz (Filipe Luís, 24'/2ºT) e Léo Pereira; Willian Arão (João Gomes, 20'/2ºT), Andreas Pereira, Matheuzinho, Lázaro (Vitinho, 24'/2ºT) e Arrascaeta (Marinho, 31'/2ºT); Pedro (Bruno Henrique, 20'/2/ºT) e Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.
Flamengo 2x2 Resende (9ª rodada do Carioca)Diego Alves; Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz, intervalo) e Filipe Luís (Lázaro, 40'/2ºT); Rodinei, João Gomes (Willian Arão, intervalo), Andreas Pereira, Everton Ribeiro (Vitinho, 21'/2ºT); Bruno Henrique, Pedro (Arrascaeta, intervalo) e Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.
Flamengo 2x1 Vasco (10ª rodada do Carioca)Hugo; Fabrício Bruno (Marinho, 37'/2ºT), David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho (Rodinei, 21'/2ºT), Willian Arão (Pedro, 21'/2ºT), Andreas Pereira (Gomes, 12'/2º) e Everton Ribeiro (Vitinho, 12'/2ºT); Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.
Bangu 0x6 Flamengo (11ª rodada do Carioca)Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Matheuzinho (Isla, 19'/2ºT), Thiago Maia (Matheus França, 26'/2ºT), João Gomes (Diego, Intervalo) e Everton Ribeiro (Pedro); De Arrascaeta, Lázaro (Marinho, 20'/2ºT) e Gabigol - Técnico: Paulo Sousa.
Vasco 0x1 Flamengo (Ida da semifinal do Carioca)Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho (Rodinei, 14'/2ºT), Willian Arão, Andreas Pereira (Gomes, 14'/2ºT) e Everton Ribeiro (Marinho, 27'/2ºT); Bruno Henrique (Lázaro, intervalo) e Arrascaeta; Gabigol (Pedro, 38'/2ºT) - Técnico: Paulo Sousa.
Flamengo 1x0 Vasco (Volta da semifinal do Carioca)Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira, 24'/2ºT) e Filipe Luís; Rodinei (Matheuzinho, 5'/2ºT), Willian Arão, Gomes, Lázaro (24'/2ºT) e Arrascaeta (Marinho, 25'/2ºT); Pedro e Gabigol (Everton Ribeiro, 37'/2ºT) - Técnico: Paulo Sousa.