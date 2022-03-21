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Vai embalar? Paulo Sousa e Marcos Braz comentam a situação atual de Marinho no Flamengo

Primeiro reforço de 2022, meia-atacante, contratado por R$ 7 milhões, não tem conseguido emendar uma sequência de jogos e tem sido pouco utilizado pelo Mister...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 13:04

Publicado em 21 de Março de 2022 às 13:04

Única contratação para o ataque em 2022, até o momento, Marinho ainda não engrenou com a camisa do Flamengo. A atmosfera com o gol logo na estreia contrasta com a fase atual, em que tem sido pouco utilizado e está longe dos holofotes. Após o último jogo, contra o Vasco, Paulo Sousa foi questionado sobre a atuação do camisa 31, que terminou a vitória por 1 a 0, no Maracanã, como o maior finalizador do jogo.
Para o treinador português, quando questionado acerca da situação de Marinho no Fla, ampliou o debate e sublinhou a importância de todos os atletas se "sentirem titulares".
Antes da vaga à final assegurada pelo Flamengo, Marcos Braz também comentou acerca da contratação de Marinho e a forte concorrência no ataque:
- O Marinho era titular absoluto no Santos, mas sabia que viria para disputar posição no Flamengo. Isso é ele, o Pedro também. Não vamos defender nenhum jogador aqui, tenho boa relação com todos do grupo. O que eu posso falar é o seguinte: o jogador quando vem para cá, coloca à disposição do treinador e do Rubro-Negro. Não posso falar mais do que isso - disse o vice-presidente de futebol do clube, na coletiva de apresentação de Pablo.
> Veja a tabela do Cariocão
Marinho foi contratado pelo Flamengo, junto ao Santos, por R$ 7 milhões. Dos nove jogos pelo Rubro-Negro, foi titular em apenas três - ao todo, soma 281 minutos, além de um gol, o já citado em sua estreia, contra o Boavista.
Crédito: MarinhosomanovejogoscomacamisadoFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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