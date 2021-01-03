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Futebol

Atacante brasileiro passa mal e deixa campo de ambulância em Portugal

Lance aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo e foi percebido em pouco tempo pelos atletas das duas equipes. Uma ambulância entrou no gramado para socorrer o jogador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jan 2021 às 16:02

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 16:02

Ambulância atende Alex Apolinário durante mal-estar no jogo Alverca x União de Almeirim
Ambulância atende Alex Apolinário durante mal-estar no jogo Alverca x União de Almeirim Crédito: Reprodução
O atacante brasileiro Alex Apolinário passou mal e caiu desacordado neste domingo (3) durante partida do seu time , o Alverca, contra o União FC de Almeirim, pela quarta divisão do Campeonato Português.
O lance aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo e foi percebido em pouco tempo pelos atletas das duas equipes. Uma ambulância entrou no gramado para socorrer o jogador.
Em nota, o Alverca disse suspeitar que o jogador tenha sofrido uma parada cardiorrespiratória em campo. A partida foi suspensa e deve ser retomada em nova data.

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"O FC Alverca Futebol SAD informa que o atleta Alex Apolinário aparentemente sofreu, no gramado, aos 27 minutos do jogo diante do UFC Almeirim, uma parada cardiorrespiratória. O atleta foi imediatamente atendido pelos profissionais de saúde do FC Alverca Futebol SAD, devidamente treinados, com desfibrilador, que está sempre presente nos jogos e treinos da equipe", comunicou a equipe em nota.
"Queremos agradecer em primeiro lugar aos bombeiros e à ambulância que rapidamente chegaram ao gramado do estádio e assumiram o socorro ao nosso jogador. Queremos agradecer também a solidariedade prestada por todos os atletas e staff do UFC Almeirim neste momento tão delicado pelo qual passamos e estamos vivenciando no dia de hoje", acrescentou.
Segundo o jornal A Bola, Alex Apolinário foi reanimado ainda na ambulância "após várias tentativas por parte dos enfermeiros". Estabilizado, foi levado a um hospital em Vila Franca de Xira -cidade vizinha a Alverca do Ribatejo, onde ocorria a partida.
"Foram feitas manobras de reanimação e felizmente o Alverca tinha um desfibrilador. Deram-lhe três ou quatro choques no gramado e mais dois ou três no interior da ambulância", relatou uma testemunha ao jornal Record.
"No início houve um bate-boca entre os jogadores porque o Almeirim ia para o ataque quando tudo aconteceu, mas assim que perceberam a gravidade da situação, houve muita solidariedade entre todos. Havia jogadores de joelhos, dizendo o nome dele, pedindo a ele que tivesse força, muitas lágrimas, alguns rezando", acrescentou.
Revelado pelo Botafogo-SP, Alex Apolinário passou por Cruzeiro e Athletico Paranaense entre 2015 e 2018. Em 2019, transferiu-se para o Alverca. O clube chegou a disputar a primeira divisão local entre 1998 e 2004.

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