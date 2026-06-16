Defesa de única PM presa no ES denuncia presídio militar à ONU

No relato à ONU a defesa aponta que há uma "disparidade chocante" no tratamento entre homens e mulheres na unidade. Enquanto os detidos masculinos usufruem de um pátio para banho de sol de aproximadamente 500m², com acesso a academia, biblioteca e igreja, a policial dispõe de uma área adaptada de apenas 9m².





Improvisado, o espaço fica voltado para as janelas do presídio masculino, o que tira a privacidade da militar, acrescenta Ricardo. “Além disso, a falta de efetivo feminino suficiente para atendê-la inviabiliza direitos básicos e agrava sua debilidade física e mental, assinala o advogado.





À Justiça foi solicitada, por intermédio de habeas corpus, a soltura imediata ou a conversão para prisão domiciliar (menagem). O pedido fundamenta-se no quadro de saúde de Keila e na impossibilidade, assinala Gilbert, de o Estado garantir a integridade de sua cliente em uma instalação declarada inadequada pela própria gestão. Ainda não houve decisão.





O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também foi formalmente informado sobre a comunicação à ONU. A defesa reforça a tese de que manter a custódia cautelar em um local oficialmente inadequado transforma a prisão em uma "punição antecipada e desumana".





Ao final, o documento cita que nos anos de 2010 o Estado foi denunciado às cortes internacionais pela crise humanitária no sistema prisional.





Acusações





A soldado Keila foi presa em agosto do ano passado junto com outros 14 policiais militares no contexto da Operação Argos, realizada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).





O grupo foi acusado de envolvimento em um suposto um esquema de corrupção baseado no recebimento de propinas de facções criminosas, desvio e revenda de drogas apreendidas, lavagem de dinheiro e prática de agiotagem.





Segundo informações divulgadas pelo MPES, as investigações indicaram “o recebimento de propina por policiais militares em troca de proteção e favorecimento a membros de facções criminosas violentas, bem como a comercialização de drogas desviadas de traficantes em apreensões policiais e ocultação dos recursos por meio de interpostas pessoas”.





O que diz a PM





Em nota, a PMES, por meio de sua Corregedoria, informa que o presídio militar está localizado nas dependências do Quartel do Comando-Geral da Corporação. E que a Lei nº 14.751/2023 (art. 18, inciso VI) assegura aos militares o direito ao cumprimento de pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional militar, observadas as disposições legais aplicáveis.





Da mesma forma, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984, art. 82), estabelece que mulheres privadas de liberdade devem permanecer em local próprio e separado da população masculina. “Em observância a esse dispositivo legal, a militar custodiada encontra-se alojada em espaço distinto daquele destinado aos internos do sexo masculino, não havendo possibilidade de contato físico entre eles”, destaca.





Afirma que a militar detida recebe tratamento pautado no respeito à dignidade da pessoa humana e na estrita observância das garantias legais que lhe são asseguradas. “Nesse sentido, são garantidos o banho de sol diário, a assistência à saúde, o acesso à leitura, à assistência religiosa, bem como outras atividades compatíveis com sua condição e com as normas de segurança vigentes”, assinala em sua nota.





De acordo com a corporação, Keila Carminati Costa tem assegurados todos os direitos previstos na legislação aplicável às pessoas privadas de liberdade, sendo acompanhada conforme os protocolos institucionais e legais pertinentes.





“O cumprimento da prisão provisória ocorre em conformidade com a decisão judicial e com os preceitos legais em vigor, adotando todas as medidas que estão ao seu alcance para garantir que a custódia seja realizada de forma segura, legal, digna e respeitosa, preservando integralmente os direitos da militar enquanto perdurar a medida cautelar”, finaliza.



