Após brilhar contra o Galo, goleiro Tomate é chamado para treinos no Atlético

Goleiro Tomate foi convidado para período de treinos no Atlético-MG Crédito: Reprodução/Instagram/Tomate

Além de revelar jogadores que encantam os gramados do Brasil e do mundo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior também permite que histórias comoventes de garotos que veem no futebol a grande chance da vida comecem a ser escritas.

Uma delas é de Tomate, goleiro do Andirá-AC, que chorou ao ser substituído aos 19 minutos do segundo tempo para que o goleiro reserva, Carlos, tentasse defender o pênalti assinalado para o Atlético-MG na partida desta quarta-feira (5).

O goleiro Tomate, que vinha agarrando pra caramba, foi substituído na hora do pênalti e ficou DESOLADO. Aí o Rubens cobrou bem e abriu o placar: Andirá 0x1 Atlético-MG#Copinha2022 pic.twitter.com/dMaSFbc7Jh — Goleada Info (@goleada_info) January 5, 2022

A substituição não surtiu efeito e Rubens converteu a cobrança, marcando o gol que garantiu a vitória atleticana. Apesar da substituição precoce, Tomate foi um dos destaques da partida e fechou a meta, impedindo um placar mais elástico do Galo no tempo em que esteve em campo.

Apesar da derrota em campo, Tomate tem agora motivos para comemorar. Ele foi convidado pelo Atlético Mineiro para um período de treinos com o time sub-20 na Cidade do Galo, centro de treinamento da equipe atleticana, a partir de março. A informação foi divulgada pelo perfil oficial das categorias de base atleticanas.

O #Galo convidou o goleiro Tomate, do Andirá-AC, para um período de testes na Cidade do Galo, após a volta das férias do time sub-20, em março.



O choro do atleta ao ser substiuído no momento em que o Atlético teve um pênalti a seu favor causou forte comoção nas redes sociais. — Galo na Base (@GaloNaBase) January 6, 2022

A estratégia do treinador do Andirá fez com que uma enxurrada de mensagens de apoio e solidariedade ao goleiro Tomate fossem publicadas nas redes sociais. De torcedores a jornalistas, vários fãs de futebol deixaram recados de apoio para o arqueiro.

Tomate ? — Felipe Ribeiro (@FerlipeArce) January 6, 2022

Tomate ? — Renata Silveira (@renatasilveirag) January 5, 2022

Tomate ❤️ — Raisa Simplicio (@simpraisa) January 6, 2022

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