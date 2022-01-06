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Após brilhar contra o Galo, goleiro Tomate é chamado para treinos no Atlético

O camisa 1 do Andirá-AC ficou emocionado ao ser substituído no segundo tempo, quando o reserva entrou para tentar defender um pênalti. O jovem foi o destaque da partida desta quarta (5)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 jan 2022 às 10:37

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 10:37

Goleiro Tomate foi convidado para período de treinos no Atlético-MG
Goleiro Tomate foi convidado para período de treinos no Atlético-MG Crédito: Reprodução/Instagram/Tomate
Além de revelar jogadores que encantam os gramados do Brasil e do mundo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior também permite que histórias comoventes de garotos que veem no futebol a grande chance da vida comecem a ser escritas.

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Uma delas é de Tomate, goleiro do Andirá-AC, que chorou ao ser substituído aos 19 minutos do segundo tempo para que o goleiro reserva, Carlos, tentasse defender o pênalti assinalado para o Atlético-MG na partida desta quarta-feira (5).
A substituição não surtiu efeito e Rubens converteu a cobrança, marcando o gol que garantiu a vitória atleticana. Apesar da substituição precoce, Tomate foi um dos destaques da partida e fechou a meta, impedindo um placar mais elástico do Galo no tempo em que esteve em campo.
Apesar da derrota em campo, Tomate tem agora motivos para comemorar. Ele foi convidado pelo Atlético Mineiro para um período de treinos com o time sub-20 na Cidade do Galo, centro de treinamento da equipe atleticana, a partir de março. A informação foi divulgada pelo perfil oficial das categorias de base atleticanas.
A estratégia do treinador do Andirá fez com que uma enxurrada de mensagens de apoio e solidariedade ao goleiro Tomate fossem publicadas nas redes sociais. De torcedores a jornalistas, vários fãs de futebol deixaram recados de apoio para o arqueiro.

SUCESSO NAS REDES

Além das mensagens, o goleiro também já conquistou novos fãs nas redes sociais. Em menos de 24 horas, Tomate já ganhou mais de 300 mil novos seguidores no Instagram e publicou uma mensagem de agradecimento aos internautas.

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