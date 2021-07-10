Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rogério Ceni demitido

Após acordo, Renato Gaúcho é o novo técnico do Flamengo

O treinador terá contrato até o fim do ano com chance de renovação automática. A previsão é que ele faça sua estreia contra o Defensa y Justicia, na Argentina

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 19:06

Publicado em 

10 jul 2021 às 19:06
O técnico Renato Gaúcho do Grêmio durante a partida entre Flamengo e Grêmio, válida pela Semifinal da Copa Libertadores 2019
O técnico Renato Gaúcho do Grêmio durante a partida entre Flamengo e Grêmio, válida pela Semifinal da Copa Libertadores 2019 Crédito: DHAVID NORMANDO
"Bem-vindo, Renato Gaúcho". Foi assim que Renato Gaúcho foi anunciado pelo Flamengo como novo técnico do time. A decisão foi comunicada pelo clube em seu perfil oficial Twitter por volta das 18h60 deste sábado (10), horas após a demissão do agora ex-técnico rubro-negro Rogério Ceni às 2h46 da madrugada.
Segundo apuração do site GE, a ideia é que Renato viaje com o time para Argentina na segunda-feira (12) e faça sua estreia no duelo com o Defensa y Justicia, na quarta-feira (14), no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.
O Flamengo, de acordo com o GE, ofereceu um contrato até o fim do ano com renovação automática em caso de reeleição do presidente Landim. O salário é maior do que ganhava Ceni, mas bem menor do que Renato recebia no Grêmio. No caso da renovação automática, ele terá um reajuste, além de estarem previstas premiações gordas por títulos.

Veja Também

Entenda os motivos que levaram o Flamengo a demitir o Rogério Ceni

Renato teve passagem marcante pelo clube como atacante, em especial na conquista de 87, e sempre deixou claro que ser o treinador do Flamengo era seu grande desejo. Ele fez um post em seu Twitter comemorando sua contratação. 
Em 45 jogos pelo Flamengo, Rogério Ceni teve 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas - 59,2% de aproveitamento. Ele conquistou três títulos: Brasileiro, Supercopa e Carioca. A meta de Renato é superar o antecessor nos números e também na admiração dos torcedores.
Renato Gaúcho tem uma relação amigável com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e agora também conta com o aval do presidente do clube Rodolfo Landim para treinar os jogadores do time. Landim tinha alguns contratempos com o treinador, pois, no ano de 2018, após ter fechado com o time carioca, seu empresário levou a proposta para o Grêmio, e Renato permaneceu no tricolor gaúcho. 
No jogo deste domingo (11) contra a equipe da Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza, comunicou o clube.  

Veja Também

Conheça o novo patrocinador do São Paulo e veja como a parceria pode expandir a imagem do clube

Em meio à turbulência nos bastidores, Flamengo tem dúvidas no meio-campo e ataque; veja opções

Flamengo anuncia a demissão de Rogério Ceni durante a madrugada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política flamengo Futebol Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados