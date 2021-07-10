Após acordo, Renato Gaúcho é o novo técnico do Flamengo

O técnico Renato Gaúcho do Grêmio durante a partida entre Flamengo e Grêmio, válida pela Semifinal da Copa Libertadores 2019 Crédito: DHAVID NORMANDO

"Bem-vindo, Renato Gaúcho". Foi assim que Renato Gaúcho foi anunciado pelo Flamengo como novo técnico do time. A decisão foi comunicada pelo clube em seu perfil oficial Twitter por volta das 18h60 deste sábado (10), horas após a demissão do agora ex-técnico rubro-negro Rogério Ceni às 2h46 da madrugada.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que Renato Gaúcho é o novo técnico do elenco profissional. #BemVindoRenato #CRF pic.twitter.com/4DZ8q5wXz5 — Flamengo (@Flamengo) July 10, 2021

Segundo apuração do site GE, a ideia é que Renato viaje com o time para Argentina na segunda-feira (12) e faça sua estreia no duelo com o Defensa y Justicia, na quarta-feira (14), no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.

O Flamengo, de acordo com o GE, ofereceu um contrato até o fim do ano com renovação automática em caso de reeleição do presidente Landim. O salário é maior do que ganhava Ceni, mas bem menor do que Renato recebia no Grêmio. No caso da renovação automática, ele terá um reajuste, além de estarem previstas premiações gordas por títulos.

Renato teve passagem marcante pelo clube como atacante, em especial na conquista de 87, e sempre deixou claro que ser o treinador do Flamengo era seu grande desejo. Ele fez um post em seu Twitter comemorando sua contratação.

Em 45 jogos pelo Flamengo, Rogério Ceni teve 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas - 59,2% de aproveitamento. Ele conquistou três títulos: Brasileiro, Supercopa e Carioca. A meta de Renato é superar o antecessor nos números e também na admiração dos torcedores.

Renato Gaúcho tem uma relação amigável com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e agora também conta com o aval do presidente do clube Rodolfo Landim para treinar os jogadores do time. Landim tinha alguns contratempos com o treinador, pois, no ano de 2018, após ter fechado com o time carioca, seu empresário levou a proposta para o Grêmio, e Renato permaneceu no tricolor gaúcho.

No jogo deste domingo (11) contra a equipe da Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza, comunicou o clube.